Gülerken Gözünüzden Yaş Getirecek 15 Komedi Filmi Önerisi

Bir banka memuru, yaşadığı dünyanın aslında bir video oyunu olduğunu fark eder. Günlük hayatı tamamen programlanmış bir rutin içindedir. Ancak kendi seçimlerini yapmaya başlar. Oyun içindeki varlığı değiştikçe diğer karakterler de etkilenir. Gerçek ile sanal arasındaki çizgi bulanıklaşır. Eğlenceli, hızlı ve sürprizlerle dolu bir serüvene dönüşür.