Gülerken Gözünüzden Yaş Getirecek 15 Komedi Filmi Önerisi
Gülmek, bazen iyi bir hikâyeden daha çok ihtiyacımız olan şeydir. Son yıllarda sinema, farklı türleri komediyle harmanlayarak hem keyifli hem de düşündürücü filmler sundu. Romantik ilişkilerden absürt maceralara, kara mizahın eleştirilerinden dostluk hikâyelerine kadar çeşitlilik oldukça geniş.
Bu içerikte kahkaha attırırken sürükleyici hikâyeler anlatmayı da başaran 15 filmi bulacaksınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Palm Springs (2020)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020)
3. The King of Staten Island (2020)
4. Free Guy (2021)
5. Barb and Star Go to Vista Del Mar (2021)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Cruella (2021)
7. Don’t Look Up (2021)
8. The Lost City (2022)
9. Marry Me (2022)
10. Ticket to Paradise (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022)
12. Joy Ride (2023)
13. No Hard Feelings (2023)
14. Strays (2023)
15. Hit Man (2024)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın