Gülerken Gözünüzden Yaş Getirecek 15 Komedi Filmi Önerisi

Gülerken Gözünüzden Yaş Getirecek 15 Komedi Filmi Önerisi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.08.2025 - 08:01

Gülmek, bazen iyi bir hikâyeden daha çok ihtiyacımız olan şeydir. Son yıllarda sinema, farklı türleri komediyle harmanlayarak hem keyifli hem de düşündürücü filmler sundu. Romantik ilişkilerden absürt maceralara, kara mizahın eleştirilerinden dostluk hikâyelerine kadar çeşitlilik oldukça geniş. 

Bu içerikte kahkaha attırırken sürükleyici hikâyeler anlatmayı da başaran 15 filmi bulacaksınız.

1. Palm Springs (2020)

1. Palm Springs (2020)

Bir düğün için Palm Springs’te buluşan misafirlerden ikisi aynı günü sürekli tekrar yaşamaya başlar. İlk başta bu tuhaf durumdan kurtulmaya çalışırlar. Zaman geçtikçe döngüyü keşfetmenin farklı yollarını bulurlar. Eğlenceli ve absürt anılar biriktirirler. Kaçış yolları ararken birbirlerine yakınlaşırlar. Her gün yeniden başlayan macera, hayatı anlamlandırmalarına yol açar.

2. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020)

2. Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020)

Küçük bir kasabadan gelen iki amatör müzisyen hayallerinin peşinden koşar. Kendilerini Eurovision Şarkı Yarışması’nda bulurlar. Çevrelerindeki kimse onlara inanmaz. Büyük sahne onların eksikliklerini ve cesaretlerini ortaya çıkarır. Yarışmada beklenmedik rakiplerle karşılaşırlar. Müziğin ve dostluğun gücüyle ayakta kalmaya çalışırlar.

3. The King of Staten Island (2020)

3. The King of Staten Island (2020)

Hayatı boyunca amaçsız yaşayan genç bir adam geçmişindeki kayıpların etkisindedir. Ailesiyle yaşamaya devam eder. Annesinin yeni ilişkisi, onun dünyasını sarsar. Bu ilişki yüzünden sorumluluk almaya zorlanır. Kendi kimliğini ve geleceğini sorgulamaya başlar. Dram ve mizahın iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkar.

4. Free Guy (2021)

4. Free Guy (2021)

Bir banka memuru, yaşadığı dünyanın aslında bir video oyunu olduğunu fark eder. Günlük hayatı tamamen programlanmış bir rutin içindedir. Ancak kendi seçimlerini yapmaya başlar. Oyun içindeki varlığı değiştikçe diğer karakterler de etkilenir. Gerçek ile sanal arasındaki çizgi bulanıklaşır. Eğlenceli, hızlı ve sürprizlerle dolu bir serüvene dönüşür.

5. Barb and Star Go to Vista Del Mar (2021)

5. Barb and Star Go to Vista Del Mar (2021)

Hayatları sıradan geçen iki yakın arkadaş tatile çıkmaya karar verir. Florida’da güneşli bir sahil kasabasına yol alırlar. Burada renkli ve beklenmedik bir maceraya sürüklenirler. Tesadüfler onları yeni insanlarla tanıştırır. Hem romantik hem de tuhaf olaylar yaşanır. Bu tatil, hayatlarını değiştiren bir dönüm noktası olur.

6. Cruella (2021)

6. Cruella (2021)

Genç bir tasarımcı moda dünyasında kendine yer edinmeye çalışır. İçindeki farklı ve asi ruhu bastıramaz. Hayatı onu güçlü bir rakiple karşı karşıya getirir. Sanatını ve zekasını kullanarak öne çıkmaya çabalar. Ancak hırsı gittikçe karanlık bir yola evrilir. Renkli, şatafatlı ve esprili bir dünyada kimliğini bulmaya çalışır.

7. Don’t Look Up (2021)

7. Don’t Look Up (2021)

İki bilim insanı yaklaşan büyük bir tehlikeyi fark eder. Dünyaya çarpacak devasa bir göktaşı vardır. İnsanları uyarmaya çalışırlar ama kimse ciddiye almaz. Medya ve siyaset bu haberi küçümser. Onlar ise pes etmeden anlatmayı sürdürür. Felaketin gölgesinde absürt ve ironik bir mücadele başlar.

8. The Lost City (2022)

8. The Lost City (2022)

Başarılı bir yazar, yazdığı macera romanlarıyla tanınır. Bir gün gerçek bir maceranın içine sürüklenir. Yanında beklenmedik bir yol arkadaşı vardır. Onu kaçıran kişiler romanlarının ipuçlarını kullanır. Çaresizlik içinde yollarını bulmaya çalışırlar. Edebiyat ve gerçeklik iç içe geçer.

9. Marry Me (2022)

9. Marry Me (2022)

Dünyaca ünlü bir şarkıcı sahnede evlilik teklifi almayı planlar. Ancak son anda ihanete uğradığını öğrenir. Seyirciler arasından rastgele birine evlenme teklif eder. Bu beklenmedik karar her şeyi değiştirir. İki yabancı arasında sıra dışı bir bağ oluşur. Işıkların altında başlayan hikâye sürprizlerle doludur.

10. Ticket to Paradise (2022)

10. Ticket to Paradise (2022)

Boşanmış bir çift kızlarının evliliğini engellemek için Bali’ye gider. Eski defterler yeniden açılır. Kızlarını kararından vazgeçirmeye çalışırlar. Aynı anda kendi geçmişleriyle de yüzleşirler. Eski tartışmalar yeniden alevlenir. Tatil adasında planları hiç beklemedikleri şekilde ilerler.

11. Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022)

11. Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022)

Zengin bir iş insanı dostlarını özel adasına davet eder. Misafirler renkli ve farklı kişiliklerden oluşur. Eğlenceli başlayan buluşma kısa sürede karışır. Herkesin sakladığı sırlar açığa çıkar. Ünlü dedektif olaya dâhil olur. Komik ve gerilimli bir çözüm arayışı başlar.

12. Joy Ride (2023)

12. Joy Ride (2023)

Bir grup arkadaş Asya’ya seyahate çıkar. Yolculuk eğlenceyle başlar. Ancak işler kısa sürede planlandığı gibi gitmez. Beklenmedik olaylar birbirini kovalar. Macera, dostluklarını sınar. Her adımda komik ve absürt durumlara düşerler.

13. No Hard Feelings (2023)

13. No Hard Feelings (2023)

Hayatı pek yolunda gitmeyen genç bir kadın paraya ihtiyaç duyar. Zengin bir ailenin teklifini kabul eder. Tek görev, içine kapanık oğullarını hayata hazırlamaktır. Bu iş düşündüğünden çok daha zor çıkar. İkisi de birbirinden bir şeyler öğrenmeye başlar.

14. Strays (2023)

14. Strays (2023)

Bir köpek sahibi tarafından terk edilir. Sokaklarda kendini yalnız hisseder. Ancak diğer köpeklerle tanışarak yeni bir aile bulur. Maceracı ruhlarıyla yollara düşerler. Sadakat ve dostluk hikâyeleri iç içe geçer. Abartılı ve eğlenceli bir yolculuk yaşarlar.

15. Hit Man (2024)

15. Hit Man (2024)

Sıradan bir adam, gizli bir görevle kiralık katil rolüne bürünür. Aslında suç dünyasına hiç ait değildir. Rolünü oynamaya başladıkça işin içine karışır. Komik yanlış anlaşılmalar ortaya çıkar. Çifte hayat sürmek giderek zorlaşır. Kendi kimliğiyle yüzleşmesi kaçınılmaz olur.

