Burcuna Göre Yüzde Kaç İz Bırakan Birisin?

Seninle tanışan biri, bir daha asla aynı kişi olarak kalmaz. Gizemin, derin tutkuların ve yoğun enerjinle, insanların hayatlarına dokunduğunda, geriye silinmesi imkânsız izler bırakırsın. İnsanlar seni bir kez tanıdıklarında, o ilk etkiyi ve bıraktığın derin izi unutmak imkânsız hale gelir. Çünkü senin varlığın, adeta bir yelken gibi ruhlarına işler, derinlere iner ve orada uzun süre kalır. Tutkuların seni sadece güçlü kılmakla kalmaz, etrafındaki her şeyi ateşle yakar. Ne düşündüğün, ne hissettiğin, her hareketin bir anlam taşır ve bir iz bırakır. Birine bağlandığında, ona tüm kalbini verirsin. Bu bağlılık ve sadakat, bir ömre bedel bir etki yaratır. Birine duyduğun derin hisler, sadece onlara ulaşmakla kalmaz, onları dönüştürür, etkiler ve seni hatırlamalarını sağlar. Gizliliğin de seni etkileyici kılan bir başka yönüdür. İnsanlar seni çözmeye çalıştıkça, daha da derinleşir ve daha da karmaşık bir hale gelirsin. Her zaman biraz sisli, biraz belirsiz kalmak, seni hem çekici hem de unutulmaz kılar. Onları yakaladığın o anlık bir bakış, bir söz, ya da küçük bir dokunuş bile yıllarca hatırlanır.