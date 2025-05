Burcuna Göre Yüzde Kaç İz Bırakan Birisin?

Sen, bir yıldız gibi parlıyorsun! Sabitliğinle, sadakatinle ve sağlam duruşunla etrafındaki herkesi büyülüyorsun. Sözlerin az, etkin çok! Seninle tanışan bir kişi, senin varlığını asla unutamaz. Çünkü sen, iz bıraktığın her yerde güven duygusu bırakıyorsun. Seninle geçirilen her an, bir sonraki anı iple çekmeye sebep oluyor. Seninle dolu bir oda, huzur ve güvenle dolar. Seninle geçirilen bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl... Her biri, kalıcı ve unutulmaz izler bırakıyor. Seninle birlikte olmak, bir kitabın sayfalarını çevirir gibi heyecan verici. Her bir sayfada yeni bir hikaye, yeni bir macera, yeni bir deneyim... Ve her biri, kalbimizde derin izler bırakıyor. Sen, %78'lik bir iz bırakıyorsun. Ve bu iz, kalbimizde derin bir yara açıyor. Ama bu yara, acı vermiyor. Aksine, bizi daha da güçlendiriyor. Çünkü bu iz, senin izin. Ve senin izin, bizim için değerli. Çünkü sen, değerlisin.