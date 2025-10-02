onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Stanley İndirimlerinden Dilvin Ürünlerine 2 Ekim 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Stanley İndirimlerinden Dilvin Ürünlerine 2 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.10.2025 - 12:47

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 2 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Stanley indirimlerinden Dilvin ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 02.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da fırsat fiyatlarla öne çıkan ürünlerden biri: Vasagle L Şekilli Ofis Masası.

Hem geniş çalışma alanı sunuyor hem de monitör yükselticisi sayesinde daha ergonomik bir kullanım sağlıyor. İster ev ofisin için ister öğrencilik döneminde verimli bir çalışma alanı yaratmak için aradığın şık ve fonksiyonel masa bu olabilir.

Vasagle Masası

JACK & JONES Sweatshirt, indirimiyle birlikte kaçırılmaması gereken parçalar arasında.

Rahat kesimi ve zamansız tasarımı sayesinde ister günlük kombinlerinde ister evde konfor için tercih edebileceğin bu sweatshirt, dolabının en kullanışlı parçalarından biri olmaya aday. 

JACK & JONES Jcobasic Sweat

Amazon’da bugün kahve severler için harika bir fırsat var: Julius Meinl kahvelerde 750 TL alışverişe 250 TL indirim!

Kahve tutkunlarının beğenisini toplayan Julius Meinl President Çekirdek Kahve, orta kavrulmuş yapısı ve klasik aromasıyla her yudumda dengeli bir lezzet sunuyor. 

Julius Meinl President Çekirdek Kahve

Sonbahar dolabının olmazsa olmazlarından biri kesinlikle The North Face Erkek Antora Ceket.

Şehir hayatında da doğa yürüyüşlerinde de tarzından ödün vermeden kullanabileceğin bu ceket, sezonun en işlevsel parçalarından biri olmaya aday.

The North Face Erkek ANTORA CEKET

Kağıt havlu ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatını kaçırmayın!

Uzun süreli kullanım ve ekstra dayanıklılık arayanlar için pratik ve ekonomik bir çözüm sunuyor.

Solo Ultra Yumuşak Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı

Doğayı çocuklara en sevimli haliyle anlatan kitaplardan biri: Küçük Meşe Palamudu

Bugün Hepsiburada'da çocuk kitaplarında 1 alana 1 bedava fırsatlarını değerlendirebileceğiniz harika bir kitap!

Kullanıcı yorumu;

Küçük meşe palamudunun yeniden filizlenme ve ağaca dönme hikayesi. Çizimleri çok sevimli. Yazıları da çocuklara uygun okurken herhangi bir cümlede veya kelimede değişim yapmak zorunda kalmıyorsunuz.Küçük Meşe Palamudu Doğanın Eşsiz Hikâyeleri

DeFacto seçili ürünlerde %70' varan indirime ek 2. ürüne %20 indirim ve marka gününe özel 1000 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma!

DeFacto Uzun Kollu Gömlek, modern tasarımıyla gardırobuna spor-şık bir dokunuş katıyor. Jeanlerle gündelik, kumaş pantolonlarla ise daha şık kombinler yapabilirsiniz.

Sepete özel fiyatı 280 TL

Poplin Uzun Kollu Gömlek

Sonbahar – Kış sezonunun yeni gelen Dilvin ürünlerinde 2. ürüne %10 indirim ve 100 TL kupon fırsatını kaçırmayın!

Bu sezon için Dilvin Kayık Yaka Uzun Kollu Top, sevilen ve çok satın alınan parçalardan biri.  Hem şıklığı hem de rahatlığıyla dolabınızda öne çıkacak bir tercih.

Dilvin 31332 Kayık Yaka Uzun Kollu Top

PAEN Basic Unisex Hoodie

Rahat ve kaliteli sweatshirt arayışında olanların favorisi olacak PAEN Basic Unisex Hoodie, konforlu ve şık tasarımıyla dolabınızın vazgeçilmez parçalarından olacak!

%30 indirim oranıyla  979.30 TL olan Hoodie  'paen10' indirim koduyla + %10 indirimde!

PAEN Basic Unisex Hoodie

Deneme paketinde en çok beğenilen ürünler birlikte indirimde!

Spor performansınızı artırmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı desteklemek için mükemmel bir başlangıç noktası sunan, en sevilen ürünler artık avantajlı paketlerle sizlerle!

%26 indirim oranıyla 799 TL. Üstelik 'onedio' indirim koduyla + %10 indirim daha!

DENEME PAKETİ

Royal Canin Maxi Adult Büyük Irk Yetişkin Köpek Maması

Büyük ırk köpeklerin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak formüle edilmiş Royal Canin Köpek Maması, şimdi piyasadaki en uygun fiyatıyla sizlerle. 

Üstelik Royal canin köpek mamsında 15 kg ile 2 adet konserve kedi maması hediye,

Royal Canin

Stanley’in az bulunan modelleri, %20 indirim fırsatıyla şimdi piyasadaki en uygun fiyatla sizlerle!

Stanley IceFlow Fast Flow Bottle, pratik ve şık tasarımıyla favoriniz olacak; ister spor yaparken ister günlük kullanımda, içeceklerinizi taze ve serin tutmanın en kolay yolu.

%20 indirim fırsatıyla fiyatı şuanda  1.759,20 TL.

Stanley IceFlow

