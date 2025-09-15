onedio
Bu Ne Benzerlik! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Çocuklarıyla Okulun İlk Günü Heyecanını Paylaştı!

15.09.2025 - 21:28

Ünlü çift Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, çocukları Efehan ve Alina ile okulun ilk gününde kameralara yansıdı. Ailenin heyecanı ortada ama fotoğrafa baktığımız an çocukların anne ve babalarına ne kadar benzediğini düşünmeden edemedik. Efehan aynı babası Tolgahan, Alina ise tam olarak annesi Almeda’ydı. 

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman yıllardır magazin dünyasının en gözde çiftlerinden.

Evliliklerinden iki çocukları oldu: büyük oğulları Efehan ve küçük kızları Alina. Çift, günlük hayatını genelde takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Biz de aile pozlarına bu sayede şahit olabiliyoruz.

Okulun ilk günü fotoğrafına bakar bakmaz herkesin dikkatini aynı şey çekti: Çocukların anne ve babalarına olan benzerliği!

Oğulları Efehan, babası Tolgahan Sayışman’ın adeta küçüklüğü gibi duruyor. Kızları Alina ise annesi Almeda Abazi’nin minik bir kopyası. Siz ne düşünüyorsunuz?

