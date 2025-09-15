Bu Ne Benzerlik! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Çocuklarıyla Okulun İlk Günü Heyecanını Paylaştı!

Ünlü çift Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, çocukları Efehan ve Alina ile okulun ilk gününde kameralara yansıdı. Ailenin heyecanı ortada ama fotoğrafa baktığımız an çocukların anne ve babalarına ne kadar benzediğini düşünmeden edemedik. Efehan aynı babası Tolgahan, Alina ise tam olarak annesi Almeda’ydı.

Kaynak: @2.sayfaofficial