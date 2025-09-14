onedio
Hatırladığımızda "Sahi, Ne Oldu Ona?" Dediğimiz Adam: Gangnam Style Psy Şimdilerde Ne Yapıyor?

Magazin
Ceyda
Ceyda
14.09.2025 - 21:11

2012’de ‘Gangnam Style’ ile tüm dünyayı sallayan PSY, bir anda herkesin konuştuğu isim olmuştu. Yıllar geçti, artık aynı patlamayı yapmasa da hala sahnelerde ve projelerde. Peki PSY bugünlerde neler yapıyor, son hali nasıl?

Kaynak: People

Kaynak: https://people.com/where-is-psy-now-g...
PSY, Güney Koreli bir şarkıcı. 2012’de çıkardığı “Gangnam Style” ile bir anda dünyaca ünlü oldu.

Herkes bu şarkıyı söylüyor, dansını yapıyordu. YouTube’da izlenme rekorları kırdı. Hatta siz de hatırlarsınız, bir dönem Türkiye’ye bile geldi. “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programında sahneye çıkıp şarkısını söyledi. Herkes o sahneye adımını attığı anda inanılmaz yüksek çığlıklar atmıştı. O dönemde herkes sadece ondan bahsediyordu. Yani kısacası bu dünyadan bir Psy zamanı geçti.

Psy, ne yapsa da Gangnam Style'ı tekrar edemedi ve o da bunun yeniden olamayacağının farkındaydı.

People'a göre Psy bu konu hakkında aynı başarıyı bir daha yaşamanın zor olduğunu söyledi. 'Bu yüzden hep tekrarını aramıyorum.' dedi. Kendi müziğini yapmaya ve yoluna devam etmeye karar verdiğini de ekledi.

Peki şimdi nerede bu Psy?

Psy, şimdilerde Güney Kore’de düzenli konserler veriyor ve her yaz “Summer Swag” adını verdiği büyük turneler yapıyor. 2025’te bile binlerce kişiye konser verdi, sahneye Rosé ve G-Dragon gibi ünlü isimleri çıkardı. Ayrıca kendi plak şirketi P Nation’ı kurdu. Burada genç sanatçılara mentorluk yapıyor.

