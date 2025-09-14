Hatırladığımızda "Sahi, Ne Oldu Ona?" Dediğimiz Adam: Gangnam Style Psy Şimdilerde Ne Yapıyor?

Herkes bu şarkıyı söylüyor, dansını yapıyordu. YouTube’da izlenme rekorları kırdı. Hatta siz de hatırlarsınız, bir dönem Türkiye’ye bile geldi. “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programında sahneye çıkıp şarkısını söyledi. Herkes o sahneye adımını attığı anda inanılmaz yüksek çığlıklar atmıştı. O dönemde herkes sadece ondan bahsediyordu. Yani kısacası bu dünyadan bir Psy zamanı geçti.