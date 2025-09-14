Biz Onu "Çaylar!" Repliğiyle Tanımıştık! Çaycı Hüseyin İzmir'de Bir Mekanda "Çay" Yerine Bakın Ne Dağıttı!
'Çaylar!' Bu repliği okurken bile onun sesi kulaklarımızda çınlanıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Çaycı Hüseyin, İzmir'de bulunduğu bir mekanda, müşterilere alkollü içecek dağıttı. E malum, çay dağıtmasına alıştığımız için epey şaşırdık.
Alpaslan Özmol’u hepimiz “Çaylar!” repliğiyle tanıdık.
"Çaycı Hüseyin" olarak tanıdığımız Alpaslan Özmol, İzmir'de bir mekanda, müşterilere alkollü içecek dağıtırken görüntülendi.
