Biz Onu "Çaylar!" Repliğiyle Tanımıştık! Çaycı Hüseyin İzmir'de Bir Mekanda "Çay" Yerine Bakın Ne Dağıttı!

Biz Onu "Çaylar!" Repliğiyle Tanımıştık! Çaycı Hüseyin İzmir'de Bir Mekanda "Çay" Yerine Bakın Ne Dağıttı!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
14.09.2025 - 18:26

'Çaylar!' Bu repliği okurken bile onun sesi kulaklarımızda çınlanıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Çaycı Hüseyin, İzmir'de bulunduğu bir mekanda, müşterilere alkollü içecek dağıttı. E malum, çay dağıtmasına alıştığımız için epey şaşırdık.

Alpaslan Özmol’u hepimiz “Çaylar!” repliğiyle tanıdık.

Çocuklar Duymasın dizisindeki “Çaycı Hüseyin” karakteriyle çok sevildi. İzleyiciler olarak hala onu bir yerlerde gördüğümüzde gülümsüyoruz. Bu sıralar projeleriyle çok konuşulmasa da arada yayınlanan fotoğraflarla günlük hayatına hakim olabiliyoruz.

"Çaycı Hüseyin" olarak tanıdığımız Alpaslan Özmol, İzmir'de bir mekanda, müşterilere alkollü içecek dağıtırken görüntülendi.

Yıllarca çay dağıtmasına o kadar alışmışız ki görüntüyü görünce afallamadık değil. Siz ne düşünüyorsunuz?

