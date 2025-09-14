Yeni Filminde Spiritüel Dünyayla Dalga Geçtiğini İddia Edenlere Gupse Özay'dan Net İtiraf: "Beni Çağırın!"

Özay, kendi yönetmenliğini yaptığı dizisi için sevdikleri ve oyuncu arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ekip, dizinin tanıtımını gerçekleştirirken hem sohbet etti hem de güzel fotoğraflar çekildi. Bu sırada kameralar Gupse Özay'a yöneldi.