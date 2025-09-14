onedio
Yeni Filminde Spiritüel Dünyayla Dalga Geçtiğini İddia Edenlere Gupse Özay'dan Net İtiraf: "Beni Çağırın!"

14.09.2025 - 17:24

Yeni dizisi Platonik: Mavi Dolunay ile gündemden düşmeyen Gupse Özay, kamera karşısına geçtiği gibi yine hepimizi güldürmeyi başardı. Dizisinin ilgi çeken konusunun ardından Gupse Özay, spiritüellikle dalga geçtiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Özay, bu iddialara net bir cevap verdi.

Kaynak: Magazin Burada

Kaynak: https://x.com/Magazin_Buradaa/status/...
Gupse Özay, bir Netflix yapımı olan yeni dizisi Platonik: Mavi Dolunay için karşımıza çıkıyor.

Özay, kendi yönetmenliğini yaptığı dizisi için sevdikleri ve oyuncu arkadaşlarıyla bir araya geldi. Ekip, dizinin tanıtımını gerçekleştirirken hem sohbet etti hem de güzel fotoğraflar çekildi. Bu sırada kameralar Gupse Özay'a yöneldi.

Her ortamda güler yüzüyle dikkat çeken Gupse Özay, yine gecenin yıldızıydı. Kameralara yaptığı "ritüel" açıklamasıyla 'dalga geçtiği' iddialarına son noktayı koydu:

