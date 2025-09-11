Mustafa Sandal, Bursa Konserinde Ekip Çalışanı Batuhan'dan Özür Diledi!
Mustafa Sandal, İzmir konseri sırasında sahnede ışıklarla ilgili bir problem yaşamıştı ve reji personeline tepki göstermişti. Şarkıcı, sinirlerine hakim olamayarak çalışanına 'Gerizekalı mısın?' diye seslenince olaylar gelişti tabii. Sosyal medyada herkesten tepki geldi. Sandal, dün geceki Bursa konserinde tüm bu tepkilerden sonra herkesin huzurunda ekip çalışanı Batuhan'dan özür diledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mustafa Sandal'ın sahnedeyken ekip çalışanı Batuhan'a hakaret ederek tepki vermesi sosyal medyada herkesin diline düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu hareketinden sonra Mustafa Sandal'a eleştiri üstüne eleştiri yağarken, sevilen şarkıcı dün gece Bursa'da sahne almıştı. Konser sırasında yaptığı yanlıştan bahsederek ekip çalışanı Batuhan'dan özür diledi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın