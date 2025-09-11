Mustafa Sandal, Bursa Konserinde Ekip Çalışanı Batuhan'dan Özür Diledi!

Mustafa Sandal, İzmir konseri sırasında sahnede ışıklarla ilgili bir problem yaşamıştı ve reji personeline tepki göstermişti. Şarkıcı, sinirlerine hakim olamayarak çalışanına 'Gerizekalı mısın?' diye seslenince olaylar gelişti tabii. Sosyal medyada herkesten tepki geldi. Sandal, dün geceki Bursa konserinde tüm bu tepkilerden sonra herkesin huzurunda ekip çalışanı Batuhan'dan özür diledi.