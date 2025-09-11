onedio
Mustafa Sandal, Bursa Konserinde Ekip Çalışanı Batuhan'dan Özür Diledi!

11.09.2025 - 15:50

Mustafa Sandal, İzmir konseri sırasında sahnede ışıklarla ilgili bir problem yaşamıştı ve reji personeline tepki göstermişti. Şarkıcı, sinirlerine hakim olamayarak çalışanına 'Gerizekalı mısın?' diye seslenince olaylar gelişti tabii. Sosyal medyada herkesten tepki geldi. Sandal, dün geceki Bursa konserinde tüm bu tepkilerden sonra herkesin huzurunda ekip çalışanı Batuhan'dan özür diledi.

Mustafa Sandal'ın sahnedeyken ekip çalışanı Batuhan'a hakaret ederek tepki vermesi sosyal medyada herkesin diline düşmüştü.

Şarkıcının 'Oğlum bana doğru tutma ışığı, gerizekalı mısın?' cümlesi izleyicilerin kameralarına yansımıştı ve çoktan sosyal medyaya düşmüştü. Haliyle tepkiler büyüdükçe büyüdü Sandal'a.

O anlardan ve gelen tepkilerden bahsetmiştik:

Bu hareketinden sonra Mustafa Sandal'a eleştiri üstüne eleştiri yağarken, sevilen şarkıcı dün gece Bursa'da sahne almıştı. Konser sırasında yaptığı yanlıştan bahsederek ekip çalışanı Batuhan'dan özür diledi:

