Bu Banknotların Ait Olduğu Ülkeyi Tahmin Edebilecek misin?
Her ülkenin farklı banknotu olduğu için kafalar bazen yanabiliyor! 🤯 Bazen bizim de kafamız karışıyor ama sonra doğru tahminlerde bulunabiliyoruz.
Bu sefer senin banknot bilgini ölçmek için bir test hazırladık!
1. Bu banknot hangi ülkeye ait?
2. Peki ya bu?
3. Bu banknot hangi ülkeye ait diye sorsak?
4. Bu banknot hangi ülkeye ait?
5. Hadi bakalım, bu banknot hangi ülkeye ait?
6. Şimdi sıra bu banknota geldi!
7. Bir tahmin daha!
8. Son tahmin sorusu!
Biraz daha dikkatli olman lazım!
Fena değil, bazılarını iyi yakaladın!
Küçük detaylarla testi geçmeyi kaçırdın...
Tebrikler, hepsini doğru bildin!
