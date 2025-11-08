onedio
Bu Banknotların Ait Olduğu Ülkeyi Tahmin Edebilecek misin?

Erkan Tuna Budak
08.11.2025 - 17:01

Her ülkenin farklı banknotu olduğu için kafalar bazen yanabiliyor! 🤯 Bazen bizim de kafamız karışıyor ama sonra doğru tahminlerde bulunabiliyoruz.

Bu sefer senin banknot bilgini ölçmek için bir test hazırladık!

1. Bu banknot hangi ülkeye ait?

2. Peki ya bu?

3. Bu banknot hangi ülkeye ait diye sorsak?

4. Bu banknot hangi ülkeye ait?

5. Hadi bakalım, bu banknot hangi ülkeye ait?

6. Şimdi sıra bu banknota geldi!

7. Bir tahmin daha!

8. Son tahmin sorusu!

Biraz daha dikkatli olman lazım!

Banknotlarla aranda biraz karmaşa var gibi ama merak etme, sonuç olarak denedin! Bazı ülkeler seni şaşırttı, bazıları ise biraz kafa karıştırdı. Aslında bu da normal, dünya kadar para var. Bir dahaki sefere daha rahat ayırt edeceksin, merak etme!

Fena değil, bazılarını iyi yakaladın!

Banknotların bazıları senin için çaktırmadan ipucu bırakmış gibi. Ortalamanın üstündesin, birkaçını doğru tahmin ettin ve gözlerin bazı detayları yakalamış. Birkaçını kaçırmış olabilirsin ama genel olarak iyi gidiyorsun!

Küçük detaylarla testi geçmeyi kaçırdın...

Sen dikkatini teste verip gözlerini dört açmışsın. Banknotlardaki detayları yakalamış, hangi ülkeye ait olduğunu anlamışsın. Artık bazı ülkeleri tek bakışta tanıyacak gibi duruyorsun ama birkaç banknot işini zorlaştırmış gibi. Tekrar deneyelim mi?

Tebrikler, hepsini doğru bildin!

Tebrikler! Sen tam bir banknot ustasısın. Detaylara bakışın, hafızan ve dikkatli analiz yeteneğin sayesinde hiçbir ülke gözünden kaçmamış. Bu testin kralı sensin, artık senin için para sadece kağıt değil, bir işaret dili gibi!

Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
