Boşanma Davasında Şaşırtan Detay: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç 2 Yıllık Evliliklerini Tek Celsede Sonlandırdı!
Magazin gündemi Melek Mosso ve Serkan Sağdıç boşanmasıyla çalkalandı. Ünlü isim sevenlerini şaşırtan bir kararla yollarını ayırırken, adliye çıkışı ve boşanmanın perde arkası dedikodulara konu oldu!
Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı.
Mahkeme salonunda hakimin yönelttiği “Boşanmak istiyor musunuz?” sorusuna, Mosso ve Sağdıç ayrı ayrı “Evet” yanıtını verdi.
