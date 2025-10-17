onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Boşanma Davasında Şaşırtan Detay: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç 2 Yıllık Evliliklerini Tek Celsede Sonlandırdı!

Boşanma Davasında Şaşırtan Detay: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç 2 Yıllık Evliliklerini Tek Celsede Sonlandırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.10.2025 - 20:25

Magazin gündemi Melek Mosso ve Serkan Sağdıç boşanmasıyla çalkalandı. Ünlü isim sevenlerini şaşırtan bir kararla yollarını ayırırken, adliye çıkışı ve boşanmanın perde arkası dedikodulara konu oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı.

Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı.

Şarkıcı Melek Mosso ve oyuncu-model Serkan Sağdıç, 2 yıllık evliliklerini sessiz sedasız ve tek celsede bitirdi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada çift, nafaka, tazminat ya da mal paylaşımı gibi taleplerde bulunmayarak yollarını dostane bir şekilde ayırdı.

İkilinin boşanma nedeninden de burada bahsetmiştik:

Mahkeme salonunda hakimin yönelttiği “Boşanmak istiyor musunuz?” sorusuna, Mosso ve Sağdıç ayrı ayrı “Evet” yanıtını verdi.

Mahkeme salonunda hakimin yönelttiği “Boşanmak istiyor musunuz?” sorusuna, Mosso ve Sağdıç ayrı ayrı “Evet” yanıtını verdi.

Böylece boşanma kararı hızlıca sonuçlandı. Çiftin mahkemeye sunduğu protokol ise, herhangi bir hak talebinde bulunmamalarını kapsıyordu.

Adliye çıkışında kameralardan uzklaşan Mosso ve Sağdıç, sosyal medyada da birbirlerini takip etmeye devam etse de sessizliğini koruyor. Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, taraflar bu süreci son derece sakin ve olgun bir tavırla tamamlamış...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın