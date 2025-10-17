onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İlk Fotoğraf Geldi: Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu Kızını Kucağına Aldı!

İlk Fotoğraf Geldi: Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu Kızını Kucağına Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.10.2025 - 19:42

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olacağı müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. 26 yaşındaki futbolcunun kızı olacağı ortaya çıkmıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, kızını kucağına aldığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Çift kızlarına verdikleri ismi ilk pozlarıyla birlikte açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı nişanlısı Sera Vrij ile birlikte ilk çocuklarını beklediklerini sosyal medyadan paylaştıkları pozlarla duyurmuştu.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı nişanlısı Sera Vrij ile birlikte ilk çocuklarını beklediklerini sosyal medyadan paylaştıkları pozlarla duyurmuştu.

Çift, bebeklerinin cinsiyetini Haziran 2025’te düzenledikleri bir organizasyonla açıklamış ve bir kız çocukları olacağını paylaşmıştı.

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij, kızları Felicia Sofia'yı kucaklarına aldıklarını bu paylaşımla duyurdu.

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij, kızları Felicia Sofia'yı kucaklarına aldıklarını bu paylaşımla duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın