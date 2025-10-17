İlk Fotoğraf Geldi: Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu Kızını Kucağına Aldı!
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olacağı müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. 26 yaşındaki futbolcunun kızı olacağı ortaya çıkmıştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, kızını kucağına aldığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Çift kızlarına verdikleri ismi ilk pozlarıyla birlikte açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı nişanlısı Sera Vrij ile birlikte ilk çocuklarını beklediklerini sosyal medyadan paylaştıkları pozlarla duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij, kızları Felicia Sofia'yı kucaklarına aldıklarını bu paylaşımla duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın