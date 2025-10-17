Can'a Kardeş Geldi: Emre Karayel ve Eşi Gizem Demirci İkinci Oğullarını Kucaklarına Aldı!
Ünlü oyuncu Emre Karayel, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Eşi Gizem Demirci ile ikinci oğullarını sosyal medyada ilk kez paylaşan Karayel'in oğluna verdiği isim de ortaya çıktı!
Emre Karayel ve Gizem Demirci, 2020 yılında sade bir törenle dünyaevine girmiş, çiftin ilk oğulları Can, 2021 yılında dünyaya gelmişti.
Oyuncu Emre Karayel, eşi Gizem Demirci ile ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı!
