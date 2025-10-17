onedio
Can'a Kardeş Geldi: Emre Karayel ve Eşi Gizem Demirci İkinci Oğullarını Kucaklarına Aldı!

Can'a Kardeş Geldi: Emre Karayel ve Eşi Gizem Demirci İkinci Oğullarını Kucaklarına Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
17.10.2025 - 19:19

Ünlü oyuncu Emre Karayel, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı. Eşi Gizem Demirci ile ikinci oğullarını sosyal medyada ilk kez paylaşan Karayel'in oğluna verdiği isim de ortaya çıktı!

Emre Karayel ve Gizem Demirci, 2020 yılında sade bir törenle dünyaevine girmiş, çiftin ilk oğulları Can, 2021 yılında dünyaya gelmişti.

Şimdi ikinci çocuklarıyla ailelerini büyüten Karayel ailesi, mutluluklarını sosyal medyada zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

Oyunculuk kariyerinde pek çok başarılı projeye imza atan Emre Karayel, özellikle “Bir Kadın Bir Erkek” dizisindeki Ozan Karaman rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Tiyatro ve sinema dünyasında da adından bahsettiren Karayel, ailesine düşkünlüğüyle de biliniyor.

Karayel, eşi ve çocuklarıyla geçirdiği mutlu anları takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor. Bir süre önce ikinci erkek çocuklarını beklediklerini duyuran çift Emre Karayel'in hesabından 'İkinci paşam geldi' notuyla güzel haberi verdi.

Oyuncu Emre Karayel, eşi Gizem Demirci ile ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı!

Çift, ilk oğulları Can’ın ardından ikinci çocuklarını 2025 yılında kucaklarına aldı ve minik bebeklerine İlke Cihan adını verdiler.

