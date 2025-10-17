onedio
Yoğun Bakımda Bekletilen Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkındaki Gelişmeleri Menajeri Paylaştı!

Yoğun Bakımda Bekletilen Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkındaki Gelişmeleri Menajeri Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
17.10.2025 - 17:53

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 Çarşamba sabahı İstanbul’daki evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren kalp masajı müdahalesiyle hayata döndürülen Ürek, hastaneye kaldırılmasının ardından entübe edildi.

Ürek’in menajeri Mert Siliv, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, evinde aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirmiş ve sevenlerini endişelendirmişti.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, evinde aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirmiş ve sevenlerini endişelendirmişti.

Olay sırasında kalbinin durduğu ve ambulans ekiplerinin yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı uygulayarak tekrar çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Hastaneye ulaştığında bilinci kapalı olan, yapılan tetkikler sonucu damar tıkanıklığı tespit edilen Ürek'in anjiyoplasti işlemiyle tıkalı damarı açılmıştı.

Yoğun bakımda uyutulan ve entübe edilen Ürek’in doktorları, beynin oksijensiz kalması nedeniyle oluşabilecek riskleri yakından takip ederken Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında bugün yapılan paylaşımda, durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Fatih Ürek'in menajerinden sağlık durumu hakkında paylaşım geldi.

Fatih Ürek'in menajerinden sağlık durumu hakkında paylaşım geldi.

'DUALARINIZI EKSİK ETMEMENİZİ VE YAPILAN ASILSIZ, SPEKÜLATİF HABERLERE İNANMAMANIZI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır.

Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir.

Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır.

Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Fatih Ürek’in Menajeri

Mert Siliv'

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
