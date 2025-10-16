onedio
Evlilik Sinyali Sonları Olmuştu: Ala Tokel Futbolcu Bertuğ Yıldırım'la Ayrılık Nedenini İlk Kez Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu

16.10.2025 - 21:17

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.10.2025 - 21:17

Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım’ın ilişkisi, beklenmedik bir şekilde sona ermişti. İlişkiyi bitiren tarafın Bertuğ Yıldırım olduğu Ala Tokel'in yaptığı açıklamayla ortaya çıkarken, ayrılık sebebi ise şaşırttı.

Ala Tokel ve futbolcu Bertuğ Yıldırım arasındaki ilişki, büyük yaş farkı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelmişti.

Ala Tokel ve futbolcu Bertuğ Yıldırım arasındaki ilişki, büyük yaş farkı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelmişti.

Sosyal medyada “nişanlandılar mı?” soruları gündeme gelmiş olsa da, Ala Tokel bu iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı. Kendisi, ilişkileri sırasında yüzük takmalarını “Sevgimizin simgesi olarak taktık, aileler arasında yapılmış bir nişan değil” şeklinde açıklamıştı.

Evliliğe ise yeşil ışık yakan Ala Tokel 'Doğru zamanda evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur' şeklindeki açıklamasının ardından ayrılık haberiyle gündeme gelmişti. 

Ayrılığın ardından Bertuğ Yıldırım ise Portekizli model Oriana Correia Gomes ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. İkili, sosyal medyada birlikte paylaştıkları romantik fotoğraflarla dikkat çekmişti.

Yapılan göndermelere rağmen ayrılık nedeni gizli kalan Bertuğ Yıldırım ve Ala Tokel'in ilişkilerini sonlandırma nedeni ortaya çıktı.

