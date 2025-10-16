Evlilik Sinyali Sonları Olmuştu: Ala Tokel Futbolcu Bertuğ Yıldırım'la Ayrılık Nedenini İlk Kez Açıkladı!

Sosyal medyada “nişanlandılar mı?” soruları gündeme gelmiş olsa da, Ala Tokel bu iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı. Kendisi, ilişkileri sırasında yüzük takmalarını “Sevgimizin simgesi olarak taktık, aileler arasında yapılmış bir nişan değil” şeklinde açıklamıştı.

Evliliğe ise yeşil ışık yakan Ala Tokel 'Doğru zamanda evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur' şeklindeki açıklamasının ardından ayrılık haberiyle gündeme gelmişti.

Ayrılığın ardından Bertuğ Yıldırım ise Portekizli model Oriana Correia Gomes ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. İkili, sosyal medyada birlikte paylaştıkları romantik fotoğraflarla dikkat çekmişti.