Müziğin İki Yıldızı Nikah Masasına Oturdu: Fazıl Say ve Flüt Sanatçısı Sevgilisi Aslıhan And Evlendi!
Türk klasik müziğinin dünyaca tanınan ismi, piyanist ve besteci Fazıl Say, hayatında yeni bir sayfa açtı.
Oda TV'nin haberine göre, ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile bir süredir devam eden ilişkilerini geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle taçlandırdı. Nikah, Beşiktaş Belediyesi nikah memuru tarafından Fazıl Say’ın İstanbul’daki evinde kıyıldı.
Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile dünyaevine girdi.
