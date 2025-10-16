onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Müziğin İki Yıldızı Nikah Masasına Oturdu: Fazıl Say ve Flüt Sanatçısı Sevgilisi Aslıhan And Evlendi!

Müziğin İki Yıldızı Nikah Masasına Oturdu: Fazıl Say ve Flüt Sanatçısı Sevgilisi Aslıhan And Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.10.2025 - 19:28

Türk klasik müziğinin dünyaca tanınan ismi, piyanist ve besteci Fazıl Say, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Oda TV'nin haberine göre, ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile bir süredir devam eden ilişkilerini geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle taçlandırdı. Nikah, Beşiktaş Belediyesi nikah memuru tarafından Fazıl Say’ın İstanbul’daki evinde kıyıldı.

Kaynak: https://www.odatv.com/guncel/odatv-mu...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile dünyaevine girdi.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile dünyaevine girdi.

“Aşk sevgiye akar, sevgi dayanışmaya akar, koruyan bütünlük gönüllere akar, hepsinin ruhu müziğe akar, hayata akar, umutlara, hayallere, ortak bir yaşam sevdasına akar, aydınlık bir geleceğe ve mutluluğa akar.. Aksın hep… Aslıhan ile, Temmuz 2025” notuyla flüt sanatçısıyla aşkını ilan eden Fazıl Say'ın evlendiği ortaya çıktı.

Oda TV'nin haberine göre, Fazıl Say ve Aslıhan And'ın bugün İstanbul’daki evlerinde, Beşiktaş Belediyesi nikah memuru tarafından kıyılan sade bir nikah töreniyle evlendi.

Nikahın ardından açıklama yapan çift, mutluluklarını Mayıs ayında İstanbul’da sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarıyla birlikte düzenleyecekleri bir kutlamayla paylaşacaklarını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın