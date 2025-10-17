Modellere Taş Çıkartırlar: Türk Ünlülerimiz Victoria's Secret Mankeni Olarak Podyuma Çıksaydı Nasıl Gözükürdü?
Işıltılı podyumlar, kusursuz modeller ve büyüleyici bir atmosfer… Her yıl tüm dünyanın nefesini tuttuğu Victoria’s Secret defilesi, bu kez de moda tutkunlarını ekran başına kilitledi. Podyumda bir yanda efsane melekler, diğer yanda yeni jenerasyon modeller… Her anı olay, her adımı konuşulan şovun aklımıza getirdiği soru ise başka: 'Ya Türk ünlüler o podyumda yürüseydi?'
Gemini’nin yepyeni “Nano Banana” özelliğiyle bu sorunun cevabını hayal ettik ve ortaya adeta rüya gibi kareler çıktı. Hazırsanız, Türkiye’nin en gözde yıldızları Victoria’s Secret kanatlarını taksa nasıl gözükürdü birikte bakalım!
Victoria’s Secret defilesi her sene olduğu gibi bu yıl da gündeme bomba gibi düştü. Işıltılı sahne, büyüleyici kostümler ve dünyanın en ünlü modelleriyle podyum yine bir görsel şölene dönüştü.
Şevval Şahin
Hadise
Çağla Şıkel
Dilan Çiçek Deniz
Pınar Deniz
Meryem Uzerli
Hafsanur Sancaktutan
Cemre Baysel
Melis Sezen
Afra Saraçoğlu
Didem Soydan
Hande Erçel
Serenay Sarıkaya
Berrak Tüzünataç
Fahriye Evcen
