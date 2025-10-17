onedio
Modellere Taş Çıkartırlar: Türk Ünlülerimiz Victoria's Secret Mankeni Olarak Podyuma Çıksaydı Nasıl Gözükürdü?

Modellere Taş Çıkartırlar: Türk Ünlülerimiz Victoria's Secret Mankeni Olarak Podyuma Çıksaydı Nasıl Gözükürdü?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.10.2025 - 17:15

Işıltılı podyumlar, kusursuz modeller ve büyüleyici bir atmosfer… Her yıl tüm dünyanın nefesini tuttuğu Victoria’s Secret defilesi, bu kez de moda tutkunlarını ekran başına kilitledi. Podyumda bir yanda efsane melekler, diğer yanda yeni jenerasyon modeller… Her anı olay, her adımı konuşulan şovun aklımıza getirdiği soru ise başka: 'Ya Türk ünlüler o podyumda yürüseydi?'

Gemini’nin yepyeni “Nano Banana” özelliğiyle bu sorunun cevabını hayal ettik ve ortaya adeta rüya gibi kareler çıktı. Hazırsanız, Türkiye’nin en gözde yıldızları Victoria’s Secret kanatlarını taksa nasıl gözükürdü birikte bakalım!

Victoria’s Secret defilesi her sene olduğu gibi bu yıl da gündeme bomba gibi düştü. Işıltılı sahne, büyüleyici kostümler ve dünyanın en ünlü modelleriyle podyum yine bir görsel şölene dönüştü.

2025 defilesinde sahneye ilk kez çıkan yeni yüzler kadar, Adriana Lima, Candice Swanepoel ve Hadid kardeşler gibi efsanaelşmiş isimler de yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

2025 defilesinde sahneye ilk kez çıkan yeni yüzler kadar, Adriana Lima, Candice Swanepoel ve Hadid kardeşler gibi efsanaelşmiş isimler de yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bu yılın şovu, sadece modayla değil, “ilklerle dolu” anlarıyla da çok konuşuldu. Defilenin yankıları sürerken, biz de “Peki ya Türk ünlüleri Victoria’s Secret meleği olsaydı?” diye düşündük...

İşte tam bu noktada Gemini’nin “Nano Banana” özelliği devreye girdi! Google’ın yapayzeka destekli bu yeniliği, fotoğraf ve görsel düzenlemede sınırları zorluyor biliyorsunuz. Gerçekçi görseller oluşturma, ünlüleri farklı konseptlerde yeniden tasarlama ve hayal gücünü dijital dünyaya taşıma konusunda resmen çığır açıyor!

Biz de bu teknolojinin nimetlerinden yararlandık: “Türk ünlüler Victoria’s Secret podyumunda olsaydı nasıl görünürlerdi?” diyerek, güzeller güzeli isimlerin ortaya çıkan o karelerini sizlerle buluşturduk!

Hazırsanız başlayalım!

Şevval Şahin

Hadise

Çağla Şıkel

Dilan Çiçek Deniz

Pınar Deniz

Meryem Uzerli

Hafsanur Sancaktutan

Cemre Baysel

Melis Sezen

Afra Saraçoğlu

Didem Soydan

Hande Erçel

Serenay Sarıkaya

Berrak Tüzünataç

Fahriye Evcen

