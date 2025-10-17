Modellere Taş Çıkartırlar: Türk Ünlülerimiz Victoria's Secret Mankeni Olarak Podyuma Çıksaydı Nasıl Gözükürdü?

2025 defilesinde sahneye ilk kez çıkan yeni yüzler kadar, Adriana Lima, Candice Swanepoel ve Hadid kardeşler gibi efsanaelşmiş isimler de yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bu yılın şovu, sadece modayla değil, “ilklerle dolu” anlarıyla da çok konuşuldu. Defilenin yankıları sürerken, biz de “Peki ya Türk ünlüleri Victoria’s Secret meleği olsaydı?” diye düşündük...

İşte tam bu noktada Gemini’nin “Nano Banana” özelliği devreye girdi! Google’ın yapayzeka destekli bu yeniliği, fotoğraf ve görsel düzenlemede sınırları zorluyor biliyorsunuz. Gerçekçi görseller oluşturma, ünlüleri farklı konseptlerde yeniden tasarlama ve hayal gücünü dijital dünyaya taşıma konusunda resmen çığır açıyor!

Biz de bu teknolojinin nimetlerinden yararlandık: “Türk ünlüler Victoria’s Secret podyumunda olsaydı nasıl görünürlerdi?” diyerek, güzeller güzeli isimlerin ortaya çıkan o karelerini sizlerle buluşturduk!

Hazırsanız başlayalım!