İlk Victoria's Secret Defilesine Çıkan Emrata Podyumdaki Güzelliğiyle Nefes Kesti!
Victoria's Secret, 2025 defilesiyle moda dünyasında yeniden gündeme oturdu. Bu yılki şov, sadece ikonik meleklerin dönüşüyle değil, aynı zamanda podyuma ilk kez çıkan ünlü modellerle de dikkat çekti. Bunların başında Emily Ratajkowski yer alıyor. Ratajkowski, podyumda taşıdığı ışıltılı pembe orkide kanatları ve fit fiziğiyle izleyenleri büyüledi!
Emily Ratajkowski, 15 Ekim 2025 tarihinde New York'ta düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show'da ilk kez podyuma çıkarak büyük bir heyecan yarattı.
Geleneksel melek kanatları yerine, Ratajkowski sırtında ışıltılı pullarla süslenmiş dev pembe orkide yaprakları taşıdı.
