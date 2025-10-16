onedio
İlk Victoria's Secret Defilesine Çıkan Emrata Podyumdaki Güzelliğiyle Nefes Kesti!

Ecem Dalgıçoğlu
16.10.2025 - 23:39

Victoria's Secret, 2025 defilesiyle moda dünyasında yeniden gündeme oturdu. Bu yılki şov, sadece ikonik meleklerin dönüşüyle değil, aynı zamanda podyuma ilk kez çıkan ünlü modellerle de dikkat çekti. Bunların başında Emily Ratajkowski yer alıyor. Ratajkowski, podyumda taşıdığı ışıltılı pembe orkide kanatları ve fit fiziğiyle izleyenleri büyüledi!

Emily Ratajkowski, 15 Ekim 2025 tarihinde New York'ta düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show'da ilk kez podyuma çıkarak büyük bir heyecan yarattı.

Pembe dantelli takımıyla sahneye çıkan model, fit fiziği ve karın kaslarıyla izleyicileri büyüledi. Sosyal medya hesabında paylaştığı yürüyüş videosuyla beğeni toplayan Emrata güzelliğiyle geceye damga vurdu.

Geleneksel melek kanatları yerine, Ratajkowski sırtında ışıltılı pullarla süslenmiş dev pembe orkide yaprakları taşıdı.

34 yaşında ve bir çocuk annesi olan Emrata, etkinliğin en çok konuşulan anlarından birine imza attı.

