23 Kilo Veren Euphoria Oyuncusu Barbie Ferreira Victoria's Secret Podyumunda Son Haliyle Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.10.2025 - 22:14

Hollywood’un güzel oyuncularından Barbie Ferreira, yeni görünümüyle moda dünyasına adeta damga vurdu! Euphoria dizisinde canlandırdığı Kat Hernandez karakteriyle tanınan Ferreira, yaklaşık 23 kilo verdiği söylenen fit haliyle 2025 Victoria’s Secret Fashion Show’da ilk kez podyuma çıktı.

HBO’nun sevilen dizisi Euphoria’da canlandırdığı Kat Hernandez karakteriyle akıllara kazınan Barbie Ferreira, kendine özgü tarzı ve vücut olumlama duruşuyla kısa sürede bir ikon haline gelmişti.

Son aylarda Ferreira’nın görünümündeki fark edilir değişim dikkat çekmişti. Sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarının yanı sıra 23 kilo verdiği ortaya çıkan oyuncu değişimiyle çok konuşulmuştu.

Bu yıl gerçekleşen Victoria's Secret Şov'da en dikkat çeken isimlerinden biri de Barbie Ferreira oldu. İlk kez podyumda yürüyen oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Podyumda rüzgar gibi esen Barbie Ferreira’nın defileye çıkışı, moda dünyasındaki beden olumlamanın önemini bir kez daha vurguladı! Yıllardır “her beden güzeldir” mesajını savunan oyuncu, artık yalnızca bir dizi yıldızı değil, aynı zamanda dünyanın en prestijli moda sahnesinin yüzlerinden biri!

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
