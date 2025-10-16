23 Kilo Veren Euphoria Oyuncusu Barbie Ferreira Victoria's Secret Podyumunda Son Haliyle Ortaya Çıktı
Hollywood’un güzel oyuncularından Barbie Ferreira, yeni görünümüyle moda dünyasına adeta damga vurdu! Euphoria dizisinde canlandırdığı Kat Hernandez karakteriyle tanınan Ferreira, yaklaşık 23 kilo verdiği söylenen fit haliyle 2025 Victoria’s Secret Fashion Show’da ilk kez podyuma çıktı.
HBO’nun sevilen dizisi Euphoria’da canlandırdığı Kat Hernandez karakteriyle akıllara kazınan Barbie Ferreira, kendine özgü tarzı ve vücut olumlama duruşuyla kısa sürede bir ikon haline gelmişti.
Bu yıl gerçekleşen Victoria's Secret Şov'da en dikkat çeken isimlerinden biri de Barbie Ferreira oldu. İlk kez podyumda yürüyen oyuncunun son hali ortaya çıktı.
