Eşi Hande Soral'la Evliliğinde Romantik Olmadığını İtiraf Eden İsmail Demirci'nin O Sözleri Tepki Topladı!
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Hande Soral ve İsmail Demirci, evlilikleri ve mutluluklarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Ancak ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı samimi açıklamayla tepki çekti. Demirci, eşi Hande Soral ile evlilikleriyle ilgili açıklamalarıyla duyanları bir hayli şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Hande Soral ve İsmail Demirci, 2017 yılında gerçekleşen sade ve şık bir törenle dünya evine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gala sonrası Empati programına konuk olan İsmail Demirci'nin eşi Hande Soral'a karşı tavırlarıyla ilgili yaptığı itiraflar büyük tepki topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın