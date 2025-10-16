onedio
Cannes'da Veliaht Dizisini Tanıtan Akın Akınözü'nün Göğüsündeki Anlamlı Detay Takdir Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.10.2025 - 23:02

Show TV’nin 2025 dizisi “Veliaht”, sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye başladı. Dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, Cannes MIPCOM etkinliğine dedesinin İstiklal Madalyası’nı takarak katıldı, oyuncunun bu hamlesi takdir topladı.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, 15 Ekim günü Cannes'da düzenlenen MIPCOM Fuarı'nda, başrolünü üstlendiği "Veliaht" dizisinin tanıtım etkinliğine katıldı.

2025 yılında Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Veliaht, dizinin başrollerinde yer alan Akın Akınözü ve Serra Arıtürk ile büyük beğeni topladı.

Cannes'da boy gösteren Akın Akınözü dedesinin Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı gerçek İstiklal Madalyası'nı göğsüne takarak dikkatleri üzerine çekti.

Dizi, Cannes'da düzenlenen MIPCOM 2025 etkinliğinde dünya prömiyerini yaptı. Başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, Global Agency'nin davetiyle etkinlikte yer aldı. Akınözü, dedesinin İstiklal Madalyası'nı göğsüne takarak etkinliğe katıldı, bu anlamlı hareketiyle büyük takdir topladı.

