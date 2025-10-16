Cannes'da Veliaht Dizisini Tanıtan Akın Akınözü'nün Göğüsündeki Anlamlı Detay Takdir Topladı!
Show TV’nin 2025 dizisi “Veliaht”, sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye başladı. Dizinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, Cannes MIPCOM etkinliğine dedesinin İstiklal Madalyası’nı takarak katıldı, oyuncunun bu hamlesi takdir topladı.
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, 15 Ekim günü Cannes'da düzenlenen MIPCOM Fuarı'nda, başrolünü üstlendiği "Veliaht" dizisinin tanıtım etkinliğine katıldı.
Cannes'da boy gösteren Akın Akınözü dedesinin Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı gerçek İstiklal Madalyası'nı göğsüne takarak dikkatleri üzerine çekti.
