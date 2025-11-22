onedio
Bize Bir Şarkıcı Seç, Onun Pek Bilinmeyen Şarkısını Söyleyelim!

Erkan Tuna Budak
22.11.2025 - 22:01

Yeni şarkılar dinleme zamanın geldi! Sana seçtiğin şarkıcının pek de bilinmeyen bir şarkısını vereceğiz. Listeni hazırla, çünkü oraya yepyeni bir şarkı ekleyeceksin!

Seç bakalım birini!

Matizin Şarkısı!

Egeli Lodos!

Olur Ya!

Dünya Yıkılsa!

Kaldırımlar!

Benim Şarkım!

Aynı!

Beni Bırakın!

