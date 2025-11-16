Bize Bir Dönem Seç, Sana Bu Dönemin En Popüler Şarkısını Verelim!
Bugün nasıl en popüler şarkıyı seçebiliyorsak zamanında o dönemin en popüler şarkıları dillerden düşmüyordu. Hangi dönemde hangi şarkı popülerdi, merak ettin mi?
Biz senin yerine merak ettik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem seçer misin?
Berkant - Samanyolu!
Nilüfer - Dünya Dönüyor!
Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu?
Sezen Aksu - Gülümse!
Levent Yüksel - Sultanım!
Bengü - Kocaman Öpüyorum!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Levent Yüksel - Sultanım 🎶