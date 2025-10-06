Bir Zincir Otelin Sahibi, Otelinde Hamile Kaldığını İspatlayana Ödül Verecek!

CNN'in aktardığına göre, Polonya da düşük doğum oranlarından muzdarip olan bir ülke. Bunun için hem devletin hem de önde gelen iş insanlarının farklı projeleri olabilliyor. Bu kez de ünlü bir otel zincirinin sahibi milyarder Wladyslaw Grochowski ve eşi Lena Grochowsk olaya et attı.

Grochowski, otellerinde konaklayan ve otelinde hamile kaldığını kanıtlayan konuklara 'parti verme' sözü verdi. Kanıtlayabilen çiftler, aile restoranında ücretsiz bir kutlama yapabilecek. Ayrıca program kapsamında dünyaya gelecek ilk bebeğin ailesine bir bebek arabası ve bir karşılama paketi hediye edilecek.

Fakat çiftlerin Polonya'da ikamet etmesi veya ebeveynlerinden en az birinin Polonya vatandaşı olması gerekiyor!