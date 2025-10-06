Bir Zincir Otelin Sahibi, Otelinde Hamile Kaldığını İspatlayana Ödül Verecek!
Dünya genelinde doğum oranları düşük seyretmeye devam ediyor. Devletler ise bu oranları artırmak için çalışmalar düzenliyor. Ayrıca sadece devletler değil, önde gelen markalar ve iş insanları arasından da doğum oranlarını artırmak için yeni proje başlatanlar oluyor.
Polonya'da zincir bir otelin sahibi milyarder Wladyslaw Grochowski ve eşi Lena Grochowska da devreye girdi. Ünlü çift, otellerinde hamile kalan konuklarına birtakım hediyeler sunacak!
Kaynak: CNN
Polonya'daki meşhur otelde hamile kalana ödül!
İsveç'teki bir beyaz eşya markası ise "30 günde hamile kalana bedava beyaz eşya" kampanyası başlatmıştı.
