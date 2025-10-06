onedio
Bir Zincir Otelin Sahibi, Otelinde Hamile Kaldığını İspatlayana Ödül Verecek!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 14:55

Dünya genelinde doğum oranları düşük seyretmeye devam ediyor. Devletler ise bu oranları artırmak için çalışmalar düzenliyor. Ayrıca sadece devletler değil, önde gelen markalar ve iş insanları arasından da doğum oranlarını artırmak için yeni proje başlatanlar oluyor.

Polonya'da zincir bir otelin sahibi milyarder Wladyslaw Grochowski ve eşi Lena Grochowska da devreye girdi. Ünlü çift, otellerinde hamile kalan konuklarına birtakım hediyeler sunacak!

Polonya'daki meşhur otelde hamile kalana ödül!

CNN'in aktardığına göre, Polonya da düşük doğum oranlarından muzdarip olan bir ülke. Bunun için hem devletin hem de önde gelen iş insanlarının farklı projeleri olabilliyor. Bu kez de ünlü bir otel zincirinin sahibi milyarder Wladyslaw Grochowski ve eşi Lena Grochowsk olaya et attı.

Grochowski, otellerinde konaklayan ve otelinde hamile kaldığını kanıtlayan konuklara 'parti verme' sözü verdi. Kanıtlayabilen çiftler, aile restoranında ücretsiz bir kutlama yapabilecek. Ayrıca program kapsamında dünyaya gelecek ilk bebeğin ailesine bir bebek arabası ve bir karşılama paketi hediye edilecek.

Fakat çiftlerin Polonya'da ikamet etmesi veya ebeveynlerinden en az birinin Polonya vatandaşı olması gerekiyor!

İsveç'teki bir beyaz eşya markası ise "30 günde hamile kalana bedava beyaz eşya" kampanyası başlatmıştı.

İsveç'te faaliyet gösteren ünlü bir marka, mağazadan alışveriş yapan kadınların 30 gün içerisinde hamile kalması durumunda, alışverişlerinin bedavaya geleceğini açıklamıştı. 'Bebek bonusu' adı verilen bu kampanya da doğum oranları ciddi oranda düşen İsveç'te doğuma teşvik amacıyla düzenlendi.

