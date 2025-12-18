onedio
Bir Vatandaş Sabah Karanlığında İşe Gidişini İronik Bir Şekilde Paylaştı

Oğuzhan Kaya
18.12.2025 - 09:29

10. yılına girmek üzere olan kalıcı yaz saati uygulaması oldukça tartışmalı bir konu. Kış aylarında, özellikle nüfusun önemli bir ağırlığının yaşadığı batı kentlerinde güneşin geç saatlerde doğması işe ve okula gidecek olanların şikayetine neden olabiliyor. Çocuklarda biyolojik saatin bozulması ise başta velilerin tepkilerini beraberinde getiriyor.Karanlıkta yollara düşenler, mesaiye veya derse başlayanlar tepkisini sosyal medyada dile getiriyor. Bazıları da işi ironik bir şekilde paylaşıyor.

Bir vatandaş da o anları böyle paylaştı;

Kalıcı yaz saati uygulaması nedir?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye'de yaz saati uygulaması gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla 26 Mart 2016 tarihinden itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması şeklinde başlayan uygulamanın yıl boyu sürdürülmesine karar verildi. Referans olarak ise 45. doğu boylamını referans alındı.

