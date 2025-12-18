Bir Vatandaş Sabah Karanlığında İşe Gidişini İronik Bir Şekilde Paylaştı

10. yılına girmek üzere olan kalıcı yaz saati uygulaması oldukça tartışmalı bir konu. Kış aylarında, özellikle nüfusun önemli bir ağırlığının yaşadığı batı kentlerinde güneşin geç saatlerde doğması işe ve okula gidecek olanların şikayetine neden olabiliyor. Çocuklarda biyolojik saatin bozulması ise başta velilerin tepkilerini beraberinde getiriyor.Karanlıkta yollara düşenler, mesaiye veya derse başlayanlar tepkisini sosyal medyada dile getiriyor. Bazıları da işi ironik bir şekilde paylaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir vatandaş da o anları böyle paylaştı;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kalıcı yaz saati uygulaması nedir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın