Bir Müzik Aleti Seç, Sana Onunla İlgili İlginç Bir Bilgi Verelim!

Günümüzde modern trompetlerin üzerinde gördüğümüz üç ana piston (tuş), aslında enstrüman tarihinde oldukça yeni bir eklenti. Trompetler bu pistonlar icat edilmeden önce tek bir boru ve borunun içindeki hava akışını kontrol eden bir çalıcı dudaklarıyla sınırlı bir şekilde çalınıyordu. Bu durum müzisyenlerin sadece doğal armoni serisindeki notaları çalabileceği anlamına geliyordu. Yani, bir trompet sanatçısının bir şarkıyı çalması için farklı boylarda birden fazla trompete ihtiyacı olabilirdi! Pistonların eklenmesiyle trompet, çok daha geniş bir müzik yelpazesine sahip, tam teşekküllü bir enstrüman haline geldi.