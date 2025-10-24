Bir Müzik Aleti Seç, Sana Onunla İlgili İlginç Bir Bilgi Verelim!
Açtığın her şarkıda birbirinden farklı müzik aletleri kullanılıyor ve hepsini severek dinliyoruz. Dinlediğimiz şarkılarda kullanılan müzik aletleriyle ilgili ilginç bir bilgi öğrenmeye var mısın? Birini seç, biz de onunla ilgili ilginç bir bilgi verelim!
Bir müzik aleti seç bakalım!
Kemanın en eski atası aslında 16. yüzyılda İtalya’da ortaya çıkan viola da braccio!
Kastanyet aslında kestane kelimesine dayanıyor!
Piyano aslında sandığımız kadar eski değil!
Didgeridoo yaklaşık 40 bin yıldır Avustralya Aborjinleri tarafından çalınan bir çalgı!
Klasik gitarın telleri bir zamanlar bağırsaktan yapılıyordu!
Davul bir zamanlar hayvan derisinden yapılıyordu!
Çello ve at kılı arasında bir bağlantı var!
Trompetlerin üzerinde bulunan üç ana tuş, aslında sonradan eklendi!
Arp aslında hem çok eski hem de teknolojik bir müzik aleti!
Gamelan, Javanese dilinde “vurmak, dövmek” anlamına geliyor!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
