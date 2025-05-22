Bir Lisede Öğrenciler Mezuniyet İçin Hazırladıkları Klipte Küfürü Kesmeyi Unutunca Veliler Şoke Oldu

Okulların tatil olmasına az bir zaman kala pek çok öğrencide mezuniyet heyecanı başladı. Birçok eğitim kurumunda, bu özel dönemi kutlamak adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerde ortaya renkli görüntüler de çıkıyor.

Ankara'da bir lisede düzenlenen mezuniyet töreninde ilginç bir an yaşandı. Mezun olan öğrenciler, velilerin izlemesi için okulda çekilmiş görüntülerden oluşan bir klip hazırladı. Fakat klipte küfür ettikleri kısmı kesmeyince veliler şoke oldu.