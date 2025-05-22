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Bir Lisede Öğrenciler Mezuniyet İçin Hazırladıkları Klipte Küfürü Kesmeyi Unutunca Veliler Şoke Oldu

Bir Lisede Öğrenciler Mezuniyet İçin Hazırladıkları Klipte Küfürü Kesmeyi Unutunca Veliler Şoke Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.05.2025 - 19:43 Son Güncelleme: 22.05.2025 - 19:46

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Okulların tatil olmasına az bir zaman kala pek çok öğrencide mezuniyet heyecanı başladı. Birçok eğitim kurumunda, bu özel dönemi kutlamak adına çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerde ortaya renkli görüntüler de çıkıyor.

Ankara'da bir lisede düzenlenen mezuniyet töreninde ilginç bir an yaşandı. Mezun olan öğrenciler, velilerin izlemesi için okulda çekilmiş görüntülerden oluşan bir klip hazırladı. Fakat klipte küfür ettikleri kısmı kesmeyince veliler şoke oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Heyecanla videoyu izleyen veliler küfrü duyunda ne yapacağını şaşırdı.

Heyecanla videoyu izleyen veliler küfrü duyunda ne yapacağını şaşırdı.

Kimileri etrafına bakınırken kimileri ise kankalarına engel olamadı. Bazıları bu durumun bir dikkatsizlik olduğunu, böyle bir süreçte oldukça normal olduğunu savunurken kimileri ise hem öğrencilerin hem de okul yönetiminin daha dikkatli olması gerektiğini savundu. Bunun bir yanlışlık değil, bilerek yapılmış olabileceğini düşünenler de vardı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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