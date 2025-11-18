Bir Konkordato Haberi Daha: Türkiye’nin Önde Gelen Kağıt Helva Üreticisi İflas Ediyor
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticilerinden, 'Balkos' markasıyla tanınan Şükreden Gıda, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. 1980’li yıllardan bu yana kağıt helva üretimi yapan firma için mahkeme, şirkete bir yıllık iflas koruması mühleti verdi.
Türkiye’de çocukların sevdiği markalardan biri olan Balkos’un üretici firması olan Şükreden Gıda iflas ediyor.
