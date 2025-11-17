İslam Memiş’ten Gümüş Fiyatları İçin 'Şampiyon' Yorumu: "Geç Kaldık Diye Sakın Üzülmeyin"

Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcılar tarafından merakla takip edilirken, Finans Analisti İslam Memiş gümüş ile ilgili yorumda bulundu. Gümüşe yatırım yapmak için “sakın geç kaldık diye düşünmeyin” diyen İslam Memiş, gümüş fiyatlarının 2026 yılında 3 haneli olarak yatırımcısının yüzünü güldüreceğini iddia etti.