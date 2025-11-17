onedio
İslam Memiş’ten Gümüş Fiyatları İçin 'Şampiyon' Yorumu: "Geç Kaldık Diye Sakın Üzülmeyin"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.11.2025 - 19:32

Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcılar tarafından merakla takip edilirken, Finans Analisti İslam Memiş gümüş ile ilgili yorumda bulundu. Gümüşe yatırım yapmak için “sakın geç kaldık diye düşünmeyin” diyen İslam Memiş, gümüş fiyatlarının 2026 yılında 3 haneli olarak yatırımcısının yüzünü güldüreceğini iddia etti.

Gümüş fiyatları geçtiğimiz yıl altın fiyatlarınından daha fazla yükselerek yatırımcısına ciddi kazançlar sağlamıştı.

Finansal piyasalardaki dengesizlik nedeniyle altın fiyatları ile birlikte gümüş fiyatları da düştü. Gümüş ons fiyatı 50 dolar civarında olurken, Türkiye’de gümüş gram fiyatı 69 lira seviyelerinde.

Son günlerin popüler uzmanlarından İslam Memiş, gümüş yatırımcıları ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Finans Analisti İslam Memiş, gümüş yatırımcılara yeni fırsatlar sağlayacağını söyledi. 2026 için gümüş fiyatlarında 3 haneli rakamların sürpriz olmayacağını söyleyen Memiş, “Gümüş 2026’da da şampiyon olacak” ifadelerini kullandı.

