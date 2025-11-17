İslam Memiş’ten Gümüş Fiyatları İçin 'Şampiyon' Yorumu: "Geç Kaldık Diye Sakın Üzülmeyin"
Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcılar tarafından merakla takip edilirken, Finans Analisti İslam Memiş gümüş ile ilgili yorumda bulundu. Gümüşe yatırım yapmak için “sakın geç kaldık diye düşünmeyin” diyen İslam Memiş, gümüş fiyatlarının 2026 yılında 3 haneli olarak yatırımcısının yüzünü güldüreceğini iddia etti.
Gümüş fiyatları geçtiğimiz yıl altın fiyatlarınından daha fazla yükselerek yatırımcısına ciddi kazançlar sağlamıştı.
“Sakın geç kaldık diye üzülmeyin”
İslam Memiş’in paylaşımı
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
