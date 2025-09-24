onedio
Bir Hostesin İtirafı: Uçakta Bir Daha Asla Çay veya Kahve İçemeyeceksiniz!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 16:20

'Uçakta çay - kahve içmenin ne gibi bir zararı olabilir?' dediğinizi duyar gibiyiz. Deneyimli bir uçuş görevlisi, çay ve kahve içmenin ardındaki asıl gerçeği anlattı. Bundan sonra uçakta çay/kahveye bir daha asla aynı şekilde bakamayacaksınız!

“Betty” takma adını kullanan bir hostes, Vice'a verdiği demeçte kimliğinin gizli kalması koşuluyla bir itirafta bulundu: Ticari uçuşlarda servis edilen kahve ve çayı asla içmemelisiniz.

Kulağa tuhaf geliyor, değil mi? Seyahat ederken neden bir fincan kahve ya da çay içemeyesiniz ki? 

İşin aslı şu ki, uçakta kahve yapmak için kullanılan su, tuvaletleri çalıştırmakta kullanılan suyla aynı kaynaktan geliyor.

Uçuş görevlisi, uçaklardaki suyun E. coli bakterisi içerebileceğini belirtti.

'Kahve ve çay demlemek için kullanılan su, uçaktaki tuvaletlerde kullanılan suyla tamamen aynı' diyen Betty, 'Bu ilginç gerçek sadece tiksindirici değil, aynı zamanda sağlığınız için de risk oluşturabilir' şeklinde uyarıda bulundu. 

Kısa bir süre önce suyumuzda E. coli testi yaptırdık ve sonuç negatif çıktı. Ancak bakım ekibi birkaç düğmeye bastıktan sonra test sonucu pozitif oldu. Bu nedenle sıcak sudan ve çaydan uzak durun. Şişelenmiş su ve buz ise güvenli.

E. coli, genellikle insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan bir bakteri türüdür.

Ancak bazı E. coli türleri, özellikle E. coli O157:H7, bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu enfeksiyonun belirtileri arasında ishal, karın ağrısı ve ateş bulunur. Daha ciddi vakalarda ise kanlı ishal, dehidrasyon ve hatta böbrek yetmezliği görülebilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, hamileler, küçük çocuklar ve yaşlılar bu komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altındadır.

Uzmanlar ise uçaklarda servis edilen kahve ve çayın içindeki suyun kontamine olma riskinin düşük olduğunu belirtiyor.

Bir uçak şirketi sözcüsü, yolcular için kahve ve çay yapmakta kullanılan içme suyunun uçağın tuvaletlerinde de kullanıldığını doğruladı. Ancak bu durumun uygulamayı güvensiz hale getirmediğini belirterek yolcuları şu sözlerle devam etti: 

Sistemin tesisat tasarımı nedeniyle çapraz bulaşma kesinlikle mümkün değildir. Bu, çoğu uçak üreticisi ve havayolu şirketi arasında yaygın bir uygulamadır. Ayrıca uçağa her gün taze su yüklenir.

Artık gerisi size kalmış!

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Yagu

Hangi havayolu şirketi kushavalandi falan mı? Bide haber yapmışsınız yalan dolan birseyi. En azindan thy yok boyle bi uygulama

ProGamer10

İlgi çekmek için hostes kızımız sallıyor ama, şöyle de bir gerçek var. Bardaklar,demlikler klozetin içine daldırılıp çay kahve yapılacak değil herhalde.. Bir... Devamını Gör