Bir Hostesin İtirafı: Uçakta Bir Daha Asla Çay veya Kahve İçemeyeceksiniz!
'Uçakta çay - kahve içmenin ne gibi bir zararı olabilir?' dediğinizi duyar gibiyiz. Deneyimli bir uçuş görevlisi, çay ve kahve içmenin ardındaki asıl gerçeği anlattı. Bundan sonra uçakta çay/kahveye bir daha asla aynı şekilde bakamayacaksınız!
“Betty” takma adını kullanan bir hostes, Vice'a verdiği demeçte kimliğinin gizli kalması koşuluyla bir itirafta bulundu: Ticari uçuşlarda servis edilen kahve ve çayı asla içmemelisiniz.
Uçuş görevlisi, uçaklardaki suyun E. coli bakterisi içerebileceğini belirtti.
E. coli, genellikle insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan bir bakteri türüdür.
Uzmanlar ise uçaklarda servis edilen kahve ve çayın içindeki suyun kontamine olma riskinin düşük olduğunu belirtiyor.
Artık gerisi size kalmış!
