Mars, yaşanabilirlik açısından Güneş Sistemi’nde en makul adaylardan biri olsa da hala birçok yönden insana karşı oldukça dost canlısı değil. Gezegenin atmosferi %95 oranında karbondioksitten oluşuyor ve sıcaklıklar geceyle gündüz arasında ciddi şekilde değişiyor.

Ayrıca yüzeydeki radyasyon miktarı, Dünya'dakinden kat kat fazla. Bu yüzden Mars'ta yaşamak istiyorsak, öncelikle bu zorlu koşullara dayanabilecek bir ekosistem oluşturmak zorundayız. Bilim insanları da bu noktada gözlerini dünyadaki en dayanıklı canlılardan biri olan likenlere çevirdi.