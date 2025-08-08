"Ben Elon Musk’ın İlk Oğluyum" Diyen 40 Yaşındaki Kenyalı Adam Ortalığı Karıştırdı!

Paylaşılan görsel dikkatli bakıldığında bazı detaylarla kendini ele veriyor. Gömleğin desenleri dağınık, düğme yerleşimi garip, arka plan flu ve orantısız. Tüm bu ipuçları, görselin yapay zekâ tarafından üretilmiş olabileceği şüphesini doğurdu. Dahası, aynı görselin 2024 yılının Mart ayında Rus sitelerinde de paylaşıldığı ortaya çıktı.

O tarihten bu yana aynı görüntü yeniden dolaşıma girdi ama ne yeni fotoğraflar ne de herhangi bir doğrulama yapılabildi. Bazı kullanıcılar, bu içeriğin aslında sosyal medyada yayılan “ünlü beyaz isimlerin siyah versiyonları” akımıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.