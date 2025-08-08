onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Ben Elon Musk’ın İlk Oğluyum" Diyen 40 Yaşındaki Kenyalı Adam Ortalığı Karıştırdı!

"Ben Elon Musk’ın İlk Oğluyum" Diyen 40 Yaşındaki Kenyalı Adam Ortalığı Karıştırdı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.08.2025 - 12:48

Sosyal medyada ilginç bir iddia hızla yayıldı. Kenyalı bir adam, Elon Musk’ın biyolojik olarak ilk çocuğu olduğunu öne sürdü. Annesinin 1990’larda Masai Mara’da Musk’la tanıştığını söyleyen adam, DNA testi talep etti. Ancak görüntüdeki kişiye dair hiçbir kimlik bilgisi verilmemesi ve yaş hesaplamasının tutmaması dikkat çekti. Görselin yapay zeka ürünü olabileceği yönündeki yorumlar kısa sürede baskın hale geldi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada hızla yayılan bu hikayede başrolde olan kişi, 40 yaşında olduğunu söylüyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu hikayede başrolde olan kişi, 40 yaşında olduğunu söylüyor.

Ancak Elon Musk şu anda 54 yaşında. Bu hesaba göre Musk, o doğduğunda yalnızca 14 yaşındaydı. Buna rağmen hikayede “annesinin 20 yaşındaki Musk’la Masai Mara’da tanıştığı” gibi detaylar yer alıyor. Yaş uyuşmazlığı, ilk şüphe olarak öne çıktı. Üstelik adamın kimliği, ismi ya da başka bir fotoğrafı da paylaşılmadı. Tek bir görüntü var ve o da oldukça şüpheli.

Görselin yapay zeka ile üretilmiş olması ihtimali giderek güçleniyor.

Görselin yapay zeka ile üretilmiş olması ihtimali giderek güçleniyor.

Paylaşılan görsel dikkatli bakıldığında bazı detaylarla kendini ele veriyor. Gömleğin desenleri dağınık, düğme yerleşimi garip, arka plan flu ve orantısız. Tüm bu ipuçları, görselin yapay zekâ tarafından üretilmiş olabileceği şüphesini doğurdu. Dahası, aynı görselin 2024 yılının Mart ayında Rus sitelerinde de paylaşıldığı ortaya çıktı. 

O tarihten bu yana aynı görüntü yeniden dolaşıma girdi ama ne yeni fotoğraflar ne de herhangi bir doğrulama yapılabildi. Bazı kullanıcılar, bu içeriğin aslında sosyal medyada yayılan “ünlü beyaz isimlerin siyah versiyonları” akımıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

İddia ciddiye alınmamış gibi görünse de sosyal medyada çok fazla yayılması dikkat çekti.

İddia ciddiye alınmamış gibi görünse de sosyal medyada çok fazla yayılması dikkat çekti.

Özellikle doğrulanamayan hikayelerin ve yapay zeka üretimi görsellerin bu kadar hızlı yayılması, “Ölü İnternet Teorisi” gibi dijital felaket senaryolarını akıllara getirdi. Sahte içeriklerin kendi döngüsünde üretilip yayılması, bilgiyle kurgunun ayırt edilmesini zorlaştırıyor. 

Bazı kullanıcılar durumu sadece komik buldu, bazıları ise internetin ne kadar kolay manipüle edilebildiğini gördü. Tüm bunlar olurken, Musk’ın bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığı da not düşüldü.

Peki sizce gerçeklik payı olabilir mi? Yorum sizin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın