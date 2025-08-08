"Ben Elon Musk’ın İlk Oğluyum" Diyen 40 Yaşındaki Kenyalı Adam Ortalığı Karıştırdı!
Sosyal medyada ilginç bir iddia hızla yayıldı. Kenyalı bir adam, Elon Musk’ın biyolojik olarak ilk çocuğu olduğunu öne sürdü. Annesinin 1990’larda Masai Mara’da Musk’la tanıştığını söyleyen adam, DNA testi talep etti. Ancak görüntüdeki kişiye dair hiçbir kimlik bilgisi verilmemesi ve yaş hesaplamasının tutmaması dikkat çekti. Görselin yapay zeka ürünü olabileceği yönündeki yorumlar kısa sürede baskın hale geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada hızla yayılan bu hikayede başrolde olan kişi, 40 yaşında olduğunu söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görselin yapay zeka ile üretilmiş olması ihtimali giderek güçleniyor.
İddia ciddiye alınmamış gibi görünse de sosyal medyada çok fazla yayılması dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın