Azerbaycan Ekibi Qarabag İlk 24'e Kalmayı Garantileyerek Tarih Yazdı
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Karabağ, sahasında Eintracht Frankfurt’u ağırladı. 2-1 geriye düşen ev sahibi ekip, 80. ve 90+4. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanarak büyük bir geri dönüş gerçekleştirdi.
Bu skorla Qarabag ilk 24'e kalmayı garantiledi.
Son dakikalarda müthiş geri dönüş.
İlk 24 garantilendi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
