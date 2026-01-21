onedio
Azerbaycan Ekibi Qarabag İlk 24'e Kalmayı Garantileyerek Tarih Yazdı

Azerbaycan Ekibi Qarabag İlk 24'e Kalmayı Garantileyerek Tarih Yazdı

Hakan Karakoca
22.01.2026 - 00:09

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Karabağ, sahasında Eintracht Frankfurt’u ağırladı. 2-1 geriye düşen ev sahibi ekip, 80. ve 90+4. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanarak büyük bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Bu skorla Qarabag ilk 24'e kalmayı garantiledi.

Son dakikalarda müthiş geri dönüş.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Karabağ, sahasında Eintracht Frankfurt’u 3-2 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Karabağ, 4. dakikada Camilo Duran’ın golüyle öne geçti. Frankfurt, 10. dakikada Can Uzun’un golüyle eşitliği sağladı. İkinci yarının son bölümünde Frankfurt penaltıdan Fares Chaibi ile 2-1 öne geçse de Karabağ, 80. dakikada Duran ve 90+4. dakikada Behlül Mustafazade’nin golleriyle maçı çevirerek büyük bir geri dönüşe imza attı.

İlk 24 garantilendi.

Mütevazı bütçe ve kadrosuyla Devler Ligi'nde boy gösteren Qarabag, üç ön eleme oynayarak lig aşamasına dahil oldu. Benfica ve Kopenhag zaferlerinin ardından Chelsea ile berabere kalan Qarabag bu gece Frankfurt'u yenerek puanını ona yükseltti ve ilk 24'te yer almayı garantiledi.

