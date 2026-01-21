Azerbaycan Ekibi Qarabag İlk 24'e Kalmayı Garantileyerek Tarih Yazdı

Mütevazı bütçe ve kadrosuyla Devler Ligi'nde boy gösteren Qarabag, üç ön eleme oynayarak lig aşamasına dahil oldu. Benfica ve Kopenhag zaferlerinin ardından Chelsea ile berabere kalan Qarabag bu gece Frankfurt'u yenerek puanını ona yükseltti ve ilk 24'te yer almayı garantiledi.