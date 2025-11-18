ATV’nin Yeni Dizisi Liliyar İçin Bir Oyuncu Daha Netleşti: Levent Ülgen’le Partner Olacak

ATV’de yayınlanmak üzere hazırlıkları başlayan Liliyar dizisi son günlerde netleşen oyuncularla gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu’na da başrol teklifi yapmışlardı ancak oyuncu kabul etmemişti. Şimdiyse başroller henüz netleşmese de kadroda yer alacak oyunculardan birkaçı için imzalar atıldı. Birsen Altuntaş son ismi de aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş