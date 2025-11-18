onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
ATV’nin Yeni Dizisi Liliyar İçin Bir Oyuncu Daha Netleşti: Levent Ülgen’le Partner Olacak

ATV’nin Yeni Dizisi Liliyar İçin Bir Oyuncu Daha Netleşti: Levent Ülgen’le Partner Olacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.11.2025 - 10:35

ATV’de yayınlanmak üzere hazırlıkları başlayan Liliyar dizisi son günlerde netleşen oyuncularla gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu’na da başrol teklifi yapmışlardı ancak oyuncu kabul etmemişti. Şimdiyse başroller henüz netleşmese de kadroda yer alacak oyunculardan birkaçı için imzalar atıldı. Birsen Altuntaş son ismi de aktardı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV’nin yeni dizisi Liliyar için ilk anlaşma sağlayan Fikret Kuşkan olmuştu.

ATV’nin yeni dizisi Liliyar için ilk anlaşma sağlayan Fikret Kuşkan olmuştu.

Cast direktörleri titizlikle çalışıyor. Fikret Kuşkan’dan sonra ise Levent Ülgen, Erkan Can, Sarp Bozkurt, Lara Aslan, Taha Baran ve Mine Çayıroğlu’nun dizide yer alacağı açıklanmıştı.

Şimdiyse Deniz Uğur kadroya katılan isimlerden oldu.

Şimdiyse Deniz Uğur kadroya katılan isimlerden oldu.

Başarılı oyuncu Levent Ülgen’le partner olacak. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre başörtülü, dindar ve fedakar anne olan Hümeyra karakterine hayat verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın