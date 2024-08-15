Aşk Adası'nda Tuna'yı Göğsünden Öpmeye Doyamayan Özge Duydukları Karşısında Şok Oldu!
Aşk Adası'nda Tuna'yı Göğsünden Öpmeye Doyamayan Özge Duydukları Karşısında Şok Oldu!
Aşk Adası'nda sevgilisi Tuna'yı göğsünden öpüp sıkıştırmalara doyamayan Özge, sevgilisinin sarfettiği sözler karşısında bozuldu!
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Formatının İngiltere'den alındığı Aşk Adası, Saba Tümer'in sunuculuğuyla tam gaz devam ediyor.
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Issız bir adada bir arada bulunan yarışmacıların kendilerine en uygun partneri seçtiği yarışma sık sık başka bir konuyla gündem olmaya devam ediyor.
Bu kez gündeme gelen çift, programın en çok konuşulan isimlerinden olan Özge ve Tuna oldu.
Sevgilisini göğsünden öpmeye ve mıncırmaya doyamayan Özge, Tuna'nın ne kadar tatlı olduğundan bahsediyordu.
Ancak Tuna'nın "Benim tadıma bakan 40 yıl beni ister" sözü Özge'nin bir hayli bozulmasına yol açtı.
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