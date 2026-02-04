onedio
Haberler
TV
Arka Sokaklar Oyuncusunun Son Halinden Survivor Bayhan'ın Mektubuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.02.2026 - 16:03

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

4 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu'yu tekrar tekrar izlemeye doymuyoruz.

Bir döneme damga vuran efsane dizi Aşk-ı Memnu hala sosyal medyada gündemden düşmüyor. Dizinin tüm bölümleri internette yer alırken seyirciler diziyi her izleyişte yeni bir şey daha fark ediyor. Bunlardan biri de Bihter Ziyagil'in kıyafetleri oldu!

Detaylar:

Kanal D ekranlarında 20 sezondur izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

20. sezonuyla Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam eden Arka Sokaklar'da Vedat Müdür rolünü canlandıran Murat Ormiyak, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, huzurevinde kaldığını ve çok mutsuz olduğunu açıkladı.

Detaylar:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz, hafta birincisi olmakla kalmıyor, TRT 1'i de haftanın en çok izlenen kanalı yapıyor. Dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak, Onedio YouTube kanalına konuk olarak diziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayrak, dizideki bir detayı sonradan senaryoya eklettirdiğini açıkladı.

Detaylar:

NOW ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Leman, reyting kurbanı olarak final yapmıştı.

NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final kararıyla karşı karşıya kalmıştı. 13. bölümüyle final yaparak final yapan Ben Leman'ın etkisi hala devam ederken bir seyirci Ben Leman'ın IMDb'deki bölüm puanlarını yayınlayarak yüksek puanları gözler önüne serdi.

Detaylar:

Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in Boran'ı kafa karıştırmaya devam ediyor.

Fenomen dizi Uzak Şehir'de olaylar bitmiyor. Dizide Boran karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu geçtiğimiz hafta diziyi sosyal medyada takipten çıkmıştı. Boran'ın diziden çıkacağı iddia edilirken şimdi de dizinin yönetmenlerinden Yıldız Aşanboğa'nın hamlesi gündem oldu. Uzak Şehir'in yönetmeni Burç Kümbetlioğlu'nu Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

Detaylar:

Survivor 2026 yarışmacısı Can Berkay, anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu.

Survivor 2026'da Ünlüler takımı mektup ödülünü kazandı. Takımda yer alan Can Berkay, mektubunu okuduktan sonra gözyaşlarıyla abisinin hastalığını anlattı. Abisinin kas kastası olduğunu açıklayan Can Berkay'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

Survivor 2026'da olaylar bir türlü bitmiyor. Kaos yaratan isim yine Engincan oldu.

Survivor 2026'nın yeni bölümünde Engincan, Ünlüler takımıyla yine sorunlar yaşadı. Yarışmayı kazandıktan sonraki sevincine tepki gösterildiğini söyleyen Engincan konuyu uzun uzun anlattıkça karşı takımdaki Bayhan'ın halleri gündem oldu.

Detaylar:

Survivor 2026'ya all starlarla dahil olan Barış Murat Yağcı, daha sonra Mavi takımda yer almıştı.

Survivor'da yarışan Barış Murat Yağcı hakkında geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Survivor'da yarıştığı için Dominik'te olan Barış Murat Yağcı için yakalama kararı çıkarılmasının ardından Survivor'dan diskalifiye edilerek Türkiye'ye dönmüş ve havalimanında gözaltına alınmıştı.

Barış Murat Yağcı Survivor'a dönecek mi diye merak edilirken Barış'ın Survivor'dan ayrılığı yarışmacılara nasıl açıklandı?

Detaylar:

Güzel oyuncu Burcu Binici'yi son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam ile televizyon ekranlarında izlemiştik.

Ünlü oyuncu Burcu Binici, 360'da 'Pınar Altuğ Atacan'la Kim O?' programına konuk oldu. Binici, yıllar önce bir projeye kabul edildiğini, 6 ay diziye hazırlandığını, evini kapattığını ve uçağa binip çekimlere gideceği sırada diziden çıkarıldığını öğrendiğini açıkladı.

Detaylar:

Survivor 2026'da Ünlüler takımı gözyaşlarına boğan iletişim oyununu kazandı.

Survivor 2026'da Ünlüler takımında yarışan Bayhan, iletişim ödülünü kazanmalarının ardından ailesinden gelecek mektubu beklemişti. Anne ve babasını kaybettiği bilinen Bayhan'a kimden mektup geleceği de merak yaratmıştı. Bayhan kendisine gelen mektubu adada okudu.

Detaylar:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
