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Araba Anahtarlarını Paylaşan TikToker Gelen Yoruma Verdiği Cevapla Ufak Bir Sinir Harbi Yaşattı

Araba Anahtarlarını Paylaşan TikToker Gelen Yoruma Verdiği Cevapla Ufak Bir Sinir Harbi Yaşattı

GNS
GNS - Onedio Editörü
25.02.2024 - 20:55

TikTok artık pek çok şeyin gündeme geldiği ve konuşulduğu bir mecra haline geldi. TikTok'ta yapılan paylaşımlar Twitter ve Instagram'a düşüyor, bir de oradan konuşuyoruz. Bir kullanıcının 'Ablam ve Ben' yazarak kullandıkları arabaların farkını paylaşması da bu durumlardan birini yaşattı. Üstüne görenlere verdiği cevapla ufak bir sinir harbi yaşatmış oldu.

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Gündemimizi belirleyen pek çok olgu var elbette ama Z kuşağının öncülük ettiği, diğerlerinin de uyum sağlamaya çalıştığı en büyük gündem kaynağı TikTok.

Gündemimizi belirleyen pek çok olgu var elbette ama Z kuşağının öncülük ettiği, diğerlerinin de uyum sağlamaya çalıştığı en büyük gündem kaynağı TikTok.

Sosyal medyada karşımıza çıkan pek çok bilgi, olay, kurgu artık TikTok'ta yaşanıyor. Ardından diğer mecralara taşınıyor. İçerik üretimi bambaşka bir hal aldı.

Tabii bunun yanı sıra ortaya çıkan bir "sınıf" algısı da oluşmaya başladı. Bir de dayatılan güzellik algıları elbette...

Tabii bunun yanı sıra ortaya çıkan bir "sınıf" algısı da oluşmaya başladı. Bir de dayatılan güzellik algıları elbette...

Sosyal medyanın en büyük tartışmalarından ikisi sınıf algısı ve güzellik standartları. Hem kadınlar hem erkekler açısından geçerli bu durum. Sosyal medyada bu tarz durumlar karşımıza çıkınca da tepki vermemek elde değil gördüğümüz kadarıyla.

Sıla Risvan isimli TikTok kullanıcısının da yapmış olduğu bir paylaşım dikkatleri çekti.

Sıla Risvan isimli TikTok kullanıcısının da yapmış olduğu bir paylaşım dikkatleri çekti.

Ablası ile kendi ürünlerini yan yana koyarak kıyaslayan kullanıcı, tek tek fotoğraflar yükledi.

Telefondan saate, araba anahtarından cüzdan ve çantaya pek çok şeyi yan yana koyarak fotoğrafladı ve takipçileriyle paylaştı.

Telefondan saate, araba anahtarından cüzdan ve çantaya pek çok şeyi yan yana koyarak fotoğrafladı ve takipçileriyle paylaştı.

Ardından kendisine yorum yapan birine verdiği cevapla Twitter'da dikkatleri üstüne çekti.

Ardından kendisine yorum yapan birine verdiği cevapla Twitter'da dikkatleri üstüne çekti.
twitter.com

'O kadar fakirim ki hangisi zengin anlayamadım' diyen bir kullanıcıya 'Ya bak çok tatlısın sen hahaha' yazarak cevap vermesi görenlere ufak bir sinir harbi yaşattı.

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Gelen yorumların çoğu "sınıf kini" başlıklıydı.

Gelen yorumların çoğu "sınıf kini" başlıklıydı.
twitter.com

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twitter.com

Tabii konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşanlar da vardı...

Tabii konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşanlar da vardı...
twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda buluşalım! 

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