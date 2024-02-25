Araba Anahtarlarını Paylaşan TikToker Gelen Yoruma Verdiği Cevapla Ufak Bir Sinir Harbi Yaşattı
Araba Anahtarlarını Paylaşan TikToker Gelen Yoruma Verdiği Cevapla Ufak Bir Sinir Harbi Yaşattı
TikTok artık pek çok şeyin gündeme geldiği ve konuşulduğu bir mecra haline geldi. TikTok'ta yapılan paylaşımlar Twitter ve Instagram'a düşüyor, bir de oradan konuşuyoruz. Bir kullanıcının 'Ablam ve Ben' yazarak kullandıkları arabaların farkını paylaşması da bu durumlardan birini yaşattı. Üstüne görenlere verdiği cevapla ufak bir sinir harbi yaşatmış oldu.
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Gündemimizi belirleyen pek çok olgu var elbette ama Z kuşağının öncülük ettiği, diğerlerinin de uyum sağlamaya çalıştığı en büyük gündem kaynağı TikTok.
Tabii bunun yanı sıra ortaya çıkan bir "sınıf" algısı da oluşmaya başladı. Bir de dayatılan güzellik algıları elbette...
Sıla Risvan isimli TikTok kullanıcısının da yapmış olduğu bir paylaşım dikkatleri çekti.
Telefondan saate, araba anahtarından cüzdan ve çantaya pek çok şeyi yan yana koyarak fotoğrafladı ve takipçileriyle paylaştı.
Ardından kendisine yorum yapan birine verdiği cevapla Twitter'da dikkatleri üstüne çekti.
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Gelen yorumların çoğu "sınıf kini" başlıklıydı.
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Tabii konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşanlar da vardı...
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