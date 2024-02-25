Araba Anahtarlarını Paylaşan TikToker Gelen Yoruma Verdiği Cevapla Ufak Bir Sinir Harbi Yaşattı

TikTok artık pek çok şeyin gündeme geldiği ve konuşulduğu bir mecra haline geldi. TikTok'ta yapılan paylaşımlar Twitter ve Instagram'a düşüyor, bir de oradan konuşuyoruz. Bir kullanıcının 'Ablam ve Ben' yazarak kullandıkları arabaların farkını paylaşması da bu durumlardan birini yaşattı. Üstüne görenlere verdiği cevapla ufak bir sinir harbi yaşatmış oldu.