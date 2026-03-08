MART
İftar Öncesi Misafir Kaosundan Pazar Günü Çalışmanın Ağırlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İftar Öncesi Misafir Kaosundan Pazar Günü Çalışmanın Ağırlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
08.03.2026 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

O el asla durmaz.

twitter.com

Açlık da olunca.

Doğrusu da budur zaten.

twitter.com

Ama gerçekten daha sonra tekrar o kadar çok yiyemiyorsunuz.

twitter.com
90'lar nesli, ayları öğrenme etkinliği.

twitter.com

Kim adaymış.

twitter.com

👇

İspanyollara sunduk mu bunu?

twitter.com

Selam selam 👋

Akımın en iyisi.

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
