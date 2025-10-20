onedio
Anne Benjamin Button Galiba! Oğluyla Yıllar Sonra Aynı Pozu Veren Annenin Giderek Gençleşmesi Dikkat Çekti

Merve Ersoy
20.10.2025 - 17:52

Bir anne, mezun olduğu oğluyla birlikte yıllar önceki fotoğraflarında verdiği pozu verdi. Oğlunun ne kadar büyüdüğü gözler önüne serilirken, kadının yıllar içinde giderek gençleşmesi videoyu görenlerin gözünden kaçmadı. Kadının gittikçe gençleştiği video sosyal medyada gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kadının yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

Kadının yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

Yıllar içinde büyük bir değişime uğrarız. Yaş aldığımız çoğunlukla yüz hatlarımızdan, bedenimizden belli olur. Ancak çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının yıllar içinde gençleşmesi görenlerin dikkatinden kaçmadı.

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
