Amerikalı Bir Adam Türk Usulü Tavuk Kanadını Övmelere Doyamadı!

Yemeğini yerken adeta kendinden geçen Amerikalı adam, türk usulü tavuk kanadını övmelere doyamadı. “Türkler tavuğu nasıl böyle cennetten çıkmış gibi yapabiliyor?” diyerek hayranlığını dile getirdi.

Tavuk kanadını 'sihir' olarak nitelendiren adama da sosyal medyadan yüzlerce güzel yorum yağdı! Peki siz de kanat sevenlerden misiniz? Haydi yorumlara...