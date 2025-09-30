onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Amerikalı Bir Adam Türk Usulü Tavuk Kanadını Övmelere Doyamadı!

Amerikalı Bir Adam Türk Usulü Tavuk Kanadını Övmelere Doyamadı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 21:11

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Amerikalı bir adamın Türk usulü tavuk kanadı yerken verdiği tepkiler gündem oldu. Tavuk hakkında söyledikleri ve şaşkınlığı kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Özellikle “Cennetle baharatlandırılmış tavuk” sözleri dikkat çekti. İşte o viral anın detayları...

Kaynak: Instagram / Craig Burns

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Amerikalı adamın tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu.

Amerikalı adamın tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu.

Yemeğini yerken adeta kendinden geçen Amerikalı adam, türk usulü tavuk kanadını övmelere doyamadı. “Türkler tavuğu nasıl böyle cennetten çıkmış gibi yapabiliyor?” diyerek hayranlığını dile getirdi. 

Tavuk kanadını 'sihir' olarak nitelendiren adama da sosyal medyadan yüzlerce güzel yorum yağdı! Peki siz de kanat sevenlerden misiniz? Haydi yorumlara...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
3
3
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın