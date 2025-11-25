Ahmet Ercan Kimdir, Kaç Yaşında? Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Neden Kalp Krizi Geçirdi?

Ahmet Ercan, kalp krizi geçirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Açıklamasında tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğini ve ameliyata alınacağını ifade etti.

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli de yaptığı paylaşımda Ercan’ın ciddi bir kalp krizi geçirdiğini ve ağır bir operasyon geçireceğini belirtti.