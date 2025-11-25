onedio
Ahmet Ercan Kimdir, Kaç Yaşında? Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Neden Kalp Krizi Geçirdi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 15:10

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan gelen açıklama gündem oldu. Ercan, sosyal medya üzerinden kalp krizi geçirdiğini duyurdu. İzmir’de özel bir hastanede ameliyata alınacağını da paylaştı. Yapılan açıklamalar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. İşte Ahmet Ercan hakkında merak edilenler...

Ahmet Ercan Kimdir?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türk jeofizik mühendisi ve yer bilimci olarak tanınmaktadır. 15 Mart 1948 tarihinde Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğmuştur. Selanik kökenli olduğu bilgisi kaynaklarda yer almaktadır.

Eğitim hayatına Nazilli’de başlayan Ercan, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı. Daha sonra ABD’de Stanford Üniversitesi’nde yüksek lisans, Colorado School of Mines’ta doktora eğitimini bitirdi. 1980 yılında Massachusetts Institute of Technology’de doktora sonrası çalışmalar yaptı.

1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünde görev aldı. 2011 yılından bu yana Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bugüne kadar 17 kitap, 420 bilimsel yayın ve yüzlerce araştırma tasarımı bulunmaktadır.

Ahmet Ercan Kaç Yaşında?

Ahmet Ercan, 15 Mart 1948 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 77 yaşındadır.

Ahmet Ercan Nereli?

Ahmet Ercan, Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatının ilk yıllarını burada tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a gitmiştir.

Ahmet Ercan Neden Kalp Krizi Geçirdi?

Ahmet Ercan, kalp krizi geçirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Açıklamasında tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğini ve ameliyata alınacağını ifade etti.

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli de yaptığı paylaşımda Ercan’ın ciddi bir kalp krizi geçirdiğini ve ağır bir operasyon geçireceğini belirtti.

Ahmet Ercan’ın Sağlık Durumu Nasıl?

Ahmet Ercan’ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler, kendi açıklamaları ve yakın çevresinden yapılan paylaşımlarla sınırlı. İzmir’de özel bir hastanede tedavi altına alındığı ve operasyon geçireceği bildirildi.

Son durumuna ilişkin yeni bir resmi açıklama yapılmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda tedavi sürecinin devam ettiği ifade ediliyor.

