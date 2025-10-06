Afife Tiyatro Ödülleri’nde Tamer Karadağlı Protestosu: Seyirciler Salonu Terk Etti
Tiyatronun en iyilerinin ödüllendirildiği 27. Afife Tiyatro Ödülleri Törenin’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan aynı zamanda Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Sükun Işıtan ödül konuşmasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya teşekkür edince salonda bulunanlar tepki gösterdi ve töreni terk etti.
Tamer Karadağlı’nın isminin geçmesi tepki ile karşılandı.
