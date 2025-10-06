onedio
Afife Tiyatro Ödülleri’nde Tamer Karadağlı Protestosu: Seyirciler Salonu Terk Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.10.2025 - 23:35

Tiyatronun en iyilerinin ödüllendirildiği 27. Afife Tiyatro Ödülleri Törenin’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan aynı zamanda Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Sükun Işıtan ödül konuşmasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya teşekkür edince salonda bulunanlar tepki gösterdi ve töreni terk etti.

Afife Tiyatro Ödülleri’nde yaşananlar 👇

Tamer Karadağlı’nın isminin geçmesi tepki ile karşılandı.

Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle 27. kez sahiplerini buldu. Jüri Başkanlığını Aslı Yılmaz üstlendiği, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne 'Yılın En Başarılı Oyunu' dahil 5 dalda ödül alan Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nın ortak prodüksiyonu Medea Material damga vurdu. Aynı oyundaki performansıyla Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü kazanan Sükun Işıtan, ödül konuşmasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür edince salondan protestolar yükseldi. Olanı ardından bazı seyirciler salonu terk etti.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
