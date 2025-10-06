Afife Tiyatro Ödülleri’nde Tamer Karadağlı Protestosu: Seyirciler Salonu Terk Etti

Türk tiyatrosunun en prestijli ödüllerinden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle 27. kez sahiplerini buldu. Jüri Başkanlığını Aslı Yılmaz üstlendiği, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne 'Yılın En Başarılı Oyunu' dahil 5 dalda ödül alan Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nın ortak prodüksiyonu Medea Material damga vurdu. Aynı oyundaki performansıyla Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü kazanan Sükun Işıtan, ödül konuşmasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür edince salondan protestolar yükseldi. Olanı ardından bazı seyirciler salonu terk etti.