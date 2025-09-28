onedio
ABD'nin Michigan Eyaletinde Bir Kilise Ateşe Verildi ve Silahlı Saldırı Yapıldı

Hakan Karakoca
28.09.2025 - 20:12

Polis, Pazar günü Michigan, Grand Blanc’taki The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’te birden fazla kişinin vurulduğunu açıkladı.

Polise göre kilise ateşe verildi, ancak halka yönelik devam eden bir tehdit bulunmuyor. Grand Blanc Township Polis Departmanı, “Saldırgan etkisiz hâle getirildi” dedi.

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ile FBI da olay yerine müdahale ediyor.

Olay sonrası çıkan yangın beş alarm seviyesine ulaşarak yapının kısmi çökmesine neden oldu.

ABD'yi sarsan saldırıda vurulanlar olduğu tespit edildi.

Michigan Başsavcısı Pam Bondi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Grand Blanc’taki LDS kilisesinde korkunç bir silahlı saldırı ve yangın meydana geldiğini öğreniyorum. FBI ve ATF ekipleri olay yerine yönlendirildi. İbadet yerlerinde yaşanan şiddet yürek burkucu ve ürkütücü. Lütfen bu trajedinin kurbanları için dua edin” ifadelerini kullandı.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer ise Grand Blanc topluluğu için yüreğinin parçalandığını belirterek, ibadet yerlerinde yaşanan şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bölge tahliye edildi.

Yetkililer, halk için devam eden bir tehdit olmadığını belirtirken, kurbanların durumu hakkında detay paylaşmadı. Genesee İlçesi Şerifi Chris Swanson, bölgenin tahliye edildiğini ve hem yerel hem federal yetkililerin olay yerinde olduğunu söyledi. Olay, kilisenin en yaşlı başkanı Russell M. Nelson’un 101 yaşında vefatından bir gün sonra meydana geldi.

