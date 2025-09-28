ABD'nin Michigan Eyaletinde Bir Kilise Ateşe Verildi ve Silahlı Saldırı Yapıldı
Polis, Pazar günü Michigan, Grand Blanc’taki The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’te birden fazla kişinin vurulduğunu açıkladı.
Polise göre kilise ateşe verildi, ancak halka yönelik devam eden bir tehdit bulunmuyor. Grand Blanc Township Polis Departmanı, “Saldırgan etkisiz hâle getirildi” dedi.
Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ile FBI da olay yerine müdahale ediyor.
Olay sonrası çıkan yangın beş alarm seviyesine ulaşarak yapının kısmi çökmesine neden oldu.
ABD'yi sarsan saldırıda vurulanlar olduğu tespit edildi.
Bölge tahliye edildi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
