ABD'nin Michigan Eyaletinde Bir Kilise Ateşe Verildi ve Silahlı Saldırı Yapıldı

Michigan Başsavcısı Pam Bondi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Grand Blanc’taki LDS kilisesinde korkunç bir silahlı saldırı ve yangın meydana geldiğini öğreniyorum. FBI ve ATF ekipleri olay yerine yönlendirildi. İbadet yerlerinde yaşanan şiddet yürek burkucu ve ürkütücü. Lütfen bu trajedinin kurbanları için dua edin” ifadelerini kullandı.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer ise Grand Blanc topluluğu için yüreğinin parçalandığını belirterek, ibadet yerlerinde yaşanan şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.