ABD Askerlerinin Maaşlarını Alman Hükümeti Ödeyecek: 11 Bin Çalışan Var!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
25.10.2025 - 10:36

Almanya Maliyet Bakanlığı, ABD’de yaşanan “hükümet kapanması” nedeniyle bu ay henüz maaşlarının ödenip ödenmeyeceği belli olmayan ülkedeki ABD askerlerinin maaşlarını ödeyeceğini açıkladı. ABD’nin Almanya’daki askeri üsslerinde toplam 11 bin askeri ve sivil çalışan olduğu belirtildi.

ABD’de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki bütçe görüşmeleri sonrasında hükümet kapanmaya gitmişti.

NTV’den Ramazan Erkin Öncan’ın haberine göre, Alman hükümeti ülkede bulunan ABD askerinin maaşlarını ödemeyi garanti etti. ABD askeri üslerinde görevli yaklaşık 11 bin yerel çalışanın ekim maaşlarını Almanya’nın karşılayacağını açıklandı.

Almanya Maliye Bakanlığı sözcüsü, ABD’den ödemelerin gelip gelmeyeceğinin henüz netleşmediğini, ancak Alman hükümetinin maaşların zamanında ödenmesini garanti edeceğini belirtti.

Almanya’nın bu adımı, “ülkedeki ABD kuvvetleri ve sivil çalışanlarıyla dayanışma göstergesi” olarak nitelendirildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
