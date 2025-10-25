onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Hafta! Eski Tip Ehliyetlerin Yenilenmesi İçin Süre Uzatılmayacak, Fiyatı 7 Bin Lira Olacak!

Son Hafta! Eski Tip Ehliyetlerin Yenilenmesi İçin Süre Uzatılmayacak, Fiyatı 7 Bin Lira Olacak!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.10.2025 - 09:51

Eski tip ehliyetlerin, 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gerekiyor. Daha önce birkaç kez ertelenen son tarih, son olarakl 31 Ekim'e ertelendi. Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişinin bu tarihe kadar ehliyetini yenilemesi gerekiyor. Aksi takdirde ehliyetler geçersiz sayılacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski tip ehliyetleri yenilemek için son günler!

Eski tip ehliyetleri yenilemek için son günler!

Eski tip ehliyetlerin, 1 Ocak 2016'dan itibaren verilen yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı. Fakat hala eski tip sürücü belgesini kullanmaya devam eden 1 milyon 904 bin 280 kişi bulunuyor. 

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen son tarih ise 31 Ekim. Yenileme işleminin yapılmaması durumunda bu kişilerin ehliyetleri geçersiz sayılacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürece ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, '31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.'ifadelerine yer verdi.

Kasım itibarıyla eski tip ehliyetleri yenilemek için 7 bin 438 TL ödeme yapılması gerekiyor.

Kasım itibarıyla eski tip ehliyetleri yenilemek için 7 bin 438 TL ödeme yapılması gerekiyor.

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekiyor. Fakat 31 Ekim'den sonra eski tip ehliyetlerinizi yenilemek istediğinizde bu fiyat 7 bin 438 TL'ye çıkıyor. 

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Eski tip ehliyet yenileme nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın