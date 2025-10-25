Son Hafta! Eski Tip Ehliyetlerin Yenilenmesi İçin Süre Uzatılmayacak, Fiyatı 7 Bin Lira Olacak!

Eski tip ehliyetlerin, 1 Ocak 2016'dan itibaren verilen yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı. Fakat hala eski tip sürücü belgesini kullanmaya devam eden 1 milyon 904 bin 280 kişi bulunuyor.

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen son tarih ise 31 Ekim. Yenileme işleminin yapılmaması durumunda bu kişilerin ehliyetleri geçersiz sayılacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürece ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, '31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.'ifadelerine yer verdi.