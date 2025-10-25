Son Hafta! Eski Tip Ehliyetlerin Yenilenmesi İçin Süre Uzatılmayacak, Fiyatı 7 Bin Lira Olacak!
Eski tip ehliyetlerin, 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gerekiyor. Daha önce birkaç kez ertelenen son tarih, son olarakl 31 Ekim'e ertelendi. Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişinin bu tarihe kadar ehliyetini yenilemesi gerekiyor. Aksi takdirde ehliyetler geçersiz sayılacak!
Eski tip ehliyetleri yenilemek için son günler!
Kasım itibarıyla eski tip ehliyetleri yenilemek için 7 bin 438 TL ödeme yapılması gerekiyor.
