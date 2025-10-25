onedio
Ustası Açıkladı: Paranızın Karşılığını Fazlasıyla Veren En Güvenilir İkinci El Otomobiller!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
25.10.2025 - 08:55

İkinci el otomobil almak istiyor fakat hangi model alacağınıza karar veremiyor musunuz? O halde bu işi ustasına bırakın. Bir araç tamircisi, yıllar boyunca test ettikleri araçlar arasında en güvenilir ve en az arıza çıkaran modelleri açıkladı. Bu araba modellerininin ikinci elleri bile emin olun sizi üzmeyecek! Düşük bakım maliyetleri ve uzun ömürlü motorlarıyla dikkat çeken bu otomobiller ikinci el piyasasında sıklıkla tercih ediliyor.

En güvenilir ikinci el otomobiller belli oldu.

İkinci el piyasasında en güvenilir aracın Toyota olduğu belirtiliyor. Japon menşeli Toyota'nın eski nesil araçları, kat ettikleri yol mesafesine rağmen ilk yıllarındaki performanslarını koruyor. Burada motor kalitesinin farkı ortaya çıkıyor. 

Diğer önerilen marka ise yine Japon menşeli Mazda olarak karşımıza çıkıyor.  Özellikle 3,7 litrelik V6 motora sahip Mazda CX-9 ve 2,3 litrelik Mazda3 modelleri sağlamlıklarıyla biliniyor. Bu iki model de düşük arıza oranı ve sürüş konforuyla uzun yıllar boyunca tercih edilebilir. 

ABD menşeli Dodge Avenger da ustaların beğendiği başka bir model. 2,4 litrelik motorlu versiyonların, diğer modellere göre daha sorunsuz olduğu belirtiliyor.

Hem uygun fiyatlı hem de sağlamlar.

İkinci el otomobil alışverişlerinde hem uygun fiyatlı hem de çok arıza çıkarmayan araçlar terih ediliyor. Bu noktada karşımıza çıkan bir araç da Honda Civic Si oluyor. Yüksek performans ve güvenilirlik sunan bu model, kompakt spor otomobillerde sıklıkla tercih ediliyor. 

Sağlamlık denince akla gelen araçlardan biri olan Volvo'nun klasik modelleri de ikinci el piyasasında tercih edilebilir. Yıllarca arızasız yol alan Volvo modeller, ekonomik bir tercih olabilir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
