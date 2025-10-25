Ustası Açıkladı: Paranızın Karşılığını Fazlasıyla Veren En Güvenilir İkinci El Otomobiller!

İkinci el piyasasında en güvenilir aracın Toyota olduğu belirtiliyor. Japon menşeli Toyota'nın eski nesil araçları, kat ettikleri yol mesafesine rağmen ilk yıllarındaki performanslarını koruyor. Burada motor kalitesinin farkı ortaya çıkıyor.

Diğer önerilen marka ise yine Japon menşeli Mazda olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 3,7 litrelik V6 motora sahip Mazda CX-9 ve 2,3 litrelik Mazda3 modelleri sağlamlıklarıyla biliniyor. Bu iki model de düşük arıza oranı ve sürüş konforuyla uzun yıllar boyunca tercih edilebilir.

ABD menşeli Dodge Avenger da ustaların beğendiği başka bir model. 2,4 litrelik motorlu versiyonların, diğer modellere göre daha sorunsuz olduğu belirtiliyor.