onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara’da Deli Dana Hastası Olduğu İddia Edilmişti: Hastane İddiaları Yalandı, Tetkiklerin Sürdüğünü Açıkladı

Ankara’da Deli Dana Hastası Olduğu İddia Edilmişti: Hastane İddiaları Yalandı, Tetkiklerin Sürdüğünü Açıkladı

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.10.2025 - 09:39

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören bir kişide deli dana hastalığı tespit edildiği iddia edilmişti. Resmi adı Creutzfeldt-Jakob olan deli dana hastalığının kesin bir tedavisi bulunmazken, hastaneden yapılan açıklamada deli daha hastalığını kesin olarak teşhis edilmediği duyuruldu. Hastane ayrıca kesin tanıya ulaşmak ve uygun tedaviyi belirlemek amacıyla çok yönlü tıbbi incelemen sürecinin titizlikle sürdürdüğünü duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyin fonksiyonlarının bozulmasına neden olan ve henüz kesin bir tedavisi bulunmayan deli dana hastalığı günümüzün en tehlikeli hastalıklarından bir olarak biliniyor.

Beyin fonksiyonlarının bozulmasına neden olan ve henüz kesin bir tedavisi bulunmayan deli dana hastalığı günümüzün en tehlikeli hastalıklarından bir olarak biliniyor.

Deli dana hastası bir kişinin Ankara’da tedavi altına alındığı iddiası sonrasında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açıklamada bulundu.

Hastanenin açıklaması şu şekilde;

“Konuya ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda; haberlere konu edilen hastanın, hastanemizin Nöroloji Kliniği tarafından takip edilmekte olduğu, ancak tanının henüz kesinleşmediği belirlenmiştir. Yapılan klinik değerlendirmelerde ve laboratuvar bulgularında, Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD) yönünde net bir klinik tabloya rastlanmamıştır. Hastamız, nörolojik bulgularının yanı sıra farklı branşlara ait olabilecek olası rahatsızlıklar açısından da izlenmektedir. Mevcut klinik tabloya yol açabilecek birden fazla olasılık bulunmakta olup, kesin tanıya ulaşmak ve uygun tedaviyi belirlemek amacıyla çok yönlü tıbbi inceleme süreci titizlikle sürdürülmektedir.

Tanısı kesinleşmemiş bir hastaya ait yapılan bu tür haberler, vatandaşlarımız arasında gereksiz endişeye ve bilgi kirliliğine neden olabileceğinden, konuya ilişkin bilgilendirmelerin yalnızca resmi kanallar üzerinden takip edilmesi önem arz etmektedir. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tüm tanı ve tedavi süreçleri, ilgili uzman hekimler tarafından bilimsel esaslar, etik kurallar ve Sağlık Bakanlığı protokollerine uygun biçimde yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği, hastanemizin önceliğidir'

Deli dana hastalığı nedir, nasıl bulaşır?

Deli dana hastalığı nedir, nasıl bulaşır?

Belirtileri arasında hafıza kaybı, bilişsel bozukluklar, kas kontrol kaybı ve diğer nörolojik sorunlar olan deli hastalığı çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri. Kesin bir tedavisi bulunmayan hastalık 3 ila 12 ay arasında ölümle sonuçlanabiliyor.

Deli dana hastalığının enfekte hayvan dokuları veya sakatatlarla doğrudan temas, enfekte yemlerle temas veya enfekte etlerin tüketimi gibi yollarla insanlara bulaşabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
houseof

Bu nasıl başlık. Ankarada deli hastası var. Sırf meraktan okudum deli hastası neymiş diye