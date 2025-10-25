Ankara’da Deli Dana Hastası Olduğu İddia Edilmişti: Hastane İddiaları Yalandı, Tetkiklerin Sürdüğünü Açıkladı

Deli dana hastası bir kişinin Ankara’da tedavi altına alındığı iddiası sonrasında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açıklamada bulundu.

Hastanenin açıklaması şu şekilde;

“Konuya ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda; haberlere konu edilen hastanın, hastanemizin Nöroloji Kliniği tarafından takip edilmekte olduğu, ancak tanının henüz kesinleşmediği belirlenmiştir. Yapılan klinik değerlendirmelerde ve laboratuvar bulgularında, Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (CJD) yönünde net bir klinik tabloya rastlanmamıştır. Hastamız, nörolojik bulgularının yanı sıra farklı branşlara ait olabilecek olası rahatsızlıklar açısından da izlenmektedir. Mevcut klinik tabloya yol açabilecek birden fazla olasılık bulunmakta olup, kesin tanıya ulaşmak ve uygun tedaviyi belirlemek amacıyla çok yönlü tıbbi inceleme süreci titizlikle sürdürülmektedir.

Tanısı kesinleşmemiş bir hastaya ait yapılan bu tür haberler, vatandaşlarımız arasında gereksiz endişeye ve bilgi kirliliğine neden olabileceğinden, konuya ilişkin bilgilendirmelerin yalnızca resmi kanallar üzerinden takip edilmesi önem arz etmektedir. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tüm tanı ve tedavi süreçleri, ilgili uzman hekimler tarafından bilimsel esaslar, etik kurallar ve Sağlık Bakanlığı protokollerine uygun biçimde yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği, hastanemizin önceliğidir'