Ankara’da Deli Dana Hastası Olduğu İddia Edilmişti: Hastane İddiaları Yalandı, Tetkiklerin Sürdüğünü Açıkladı
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören bir kişide deli dana hastalığı tespit edildiği iddia edilmişti. Resmi adı Creutzfeldt-Jakob olan deli dana hastalığının kesin bir tedavisi bulunmazken, hastaneden yapılan açıklamada deli daha hastalığını kesin olarak teşhis edilmediği duyuruldu. Hastane ayrıca kesin tanıya ulaşmak ve uygun tedaviyi belirlemek amacıyla çok yönlü tıbbi incelemen sürecinin titizlikle sürdürdüğünü duyurdu.
Beyin fonksiyonlarının bozulmasına neden olan ve henüz kesin bir tedavisi bulunmayan deli dana hastalığı günümüzün en tehlikeli hastalıklarından bir olarak biliniyor.
Deli dana hastalığı nedir, nasıl bulaşır?
