4.5 Milyar Euro’luk Dev Yatırım! Türkiye’nin En Yoğun Güzergahı 3.5 Saate Düşecek

Projeyle birlikte Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresinin 7 saatten 3 saat 30 dakikaya düşeceği açıklandı. Hattın işletmeye alınmasıyla yıllık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre projede fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 53 seviyesine ulaştı. İnşaatın kalan bölümünün 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.