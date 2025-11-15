onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
4.5 Milyar Euro’luk Dev Yatırım! Türkiye’nin En Yoğun Güzergahı 3.5 Saate Düşecek

4.5 Milyar Euro’luk Dev Yatırım! Türkiye’nin En Yoğun Güzergahı 3.5 Saate Düşecek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2025 - 15:22

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nda yapım çalışmaları sürüyor. 2027’de hizmete girmesi planlanan proje, Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinden geçecek. Hattın araçla yaklaşık 7 saat süren Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya indirmesi hedefleniyor. Mevcut çalışmalar yüzde 53 seviyesinde. İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dumlupınar üzerinden geçecek hat, Kütahya için yeni bir ulaşım koridoru oluşturacak.

Dumlupınar üzerinden geçecek hat, Kütahya için yeni bir ulaşım koridoru oluşturacak.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nın Kütahya sınırları içinden geçecek bölümü Dumlupınar ilçesinde konumlanıyor. Toplam uzunluğu 505 kilometre olarak açıklanan projede, Kütahya ve çevresindeki yerleşimlerin iki büyük şehre demiryolu üzerinden bağlanması öngörülüyor.

Hat tamamlandığında, bölgenin mevcut kara yolu bağlantılarına ek olarak yeni bir demiryolu alternatifinin devreye girmesi planlanıyor.

Seyahat süresi 3 saat 30 dakika olacak. Yıllık yolcu kapasitesi 13,3 milyon olarak planlandı.

Seyahat süresi 3 saat 30 dakika olacak. Yıllık yolcu kapasitesi 13,3 milyon olarak planlandı.

Projeyle birlikte Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresinin 7 saatten 3 saat 30 dakikaya düşeceği açıklandı. Hattın işletmeye alınmasıyla yıllık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre projede fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 53 seviyesine ulaştı. İnşaatın kalan bölümünün 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Projenin toplam maliyetinin 4,5 milyar Euro olduğu açıklandı.

Projenin toplam maliyetinin 4,5 milyar Euro olduğu açıklandı.

Ankara-İzmir arasında hızlı tren standardında yeni hat kurulması, İç Anadolu ile Ege Bölgesi arasındaki ulaşım süresinin kısalmasına yönelik bir altyapı adımı olarak belirtiliyor.

Projenin 2027’de tamamlanması halinde hat, Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağında yeni bir bağlantı olarak yer alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Murat

Umarım hakkıyla yapılmış bir hizmettir yoksa bu ülkenin 3 liralık hizmeti 5 liraya yapılmasına ne maddi nede manevi gücü kalmanıstır