4.5 Milyar Euro’luk Dev Yatırım! Türkiye’nin En Yoğun Güzergahı 3.5 Saate Düşecek
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nda yapım çalışmaları sürüyor. 2027’de hizmete girmesi planlanan proje, Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinden geçecek. Hattın araçla yaklaşık 7 saat süren Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya indirmesi hedefleniyor. Mevcut çalışmalar yüzde 53 seviyesinde. İşte detaylar...
Dumlupınar üzerinden geçecek hat, Kütahya için yeni bir ulaşım koridoru oluşturacak.
Seyahat süresi 3 saat 30 dakika olacak. Yıllık yolcu kapasitesi 13,3 milyon olarak planlandı.
Projenin toplam maliyetinin 4,5 milyar Euro olduğu açıklandı.
