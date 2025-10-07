3 Yıldır Maymun Gibi Yürüyen Influencer: Yeni Trend mi Yoksa Tehlikeli Bir Alışkanlık mı?

Alexia Kraft de la Saulx, 1,84 milyon takipçili Instagram hesabında son üç yıldır ormanlarda, parklarda ve şehir sokaklarında dört ayak üzerinde hareket ediyor. Onu bazen ağaçlara tırmanırken, bazen çimenlerde koşarken görüyoruz.

Çocukken doğayla iç içe büyüyen Alexia, şehir yaşamına geçince bu bağı kaybettiğini söylüyor. Şimdi hem bedeniyle hem zihniyle yeniden bağlantı kurmak için dört ayak üzerinde hareket ediyor. Kendisi, 'Küçük bir kızken doğayla bağımı hissetmek isterdim. Şimdi yeniden hatırlıyorum' diyor. 2025 sonunda açacağı çevrim içi eğitimlerle bu hareketi başkalarına da öğretmeyi planlıyor.