3 Yıldır Maymun Gibi Yürüyen Influencer: Yeni Trend mi Yoksa Tehlikeli Bir Alışkanlık mı?

Gökçe Cici
07.10.2025 - 21:18

Son zamanlarda sosyal medyada dört ayak üzerinde yürüyen, parklarda emekleyen ya da ağaçlara tırmanan insanları görüyorsan şaşırmayın. Bu akımın öncüsü, Belçikalı influencer ve belgeselci Alexia Kraft de la Saulx. “Tarzan Movement” adını verdiği yaşam tarzıyla milyonlarca kişiye ilham veriyor. Yani anlayacağınız yeni bir akım ile karşı karşıyayız! Gelin neymiş bakalım...

Öncelikle şu soruyla başlayalım: Bu hareket nasıl ortaya çıktı?

Öncelikle şu soruyla başlayalım: Bu hareket nasıl ortaya çıktı?

Alexia Kraft de la Saulx, 1,84 milyon takipçili Instagram hesabında son üç yıldır ormanlarda, parklarda ve şehir sokaklarında dört ayak üzerinde hareket ediyor. Onu bazen ağaçlara tırmanırken, bazen çimenlerde koşarken görüyoruz.

Çocukken doğayla iç içe büyüyen Alexia, şehir yaşamına geçince bu bağı kaybettiğini söylüyor. Şimdi hem bedeniyle hem zihniyle yeniden bağlantı kurmak için dört ayak üzerinde hareket ediyor. Kendisi, 'Küçük bir kızken doğayla bağımı hissetmek isterdim. Şimdi yeniden hatırlıyorum' diyor. 2025 sonunda açacağı çevrim içi eğitimlerle bu hareketi başkalarına da öğretmeyi planlıyor.

Alexia’nın videoları milyonlarca izlenme alırken, #quadrobics etiketi TikTok ve Instagram’da yeni fitness akımı haline geldi.

Videolarda insanlar adeta hayvanları taklit eder gibi zıplıyor, emekliyor ve dengede durmaya çalışıyor. Kimi için bu bir meditasyon biçimi, kimi içinse bedeni güçlendiren sıra dışı bir egzersiz yöntemi.

Bu akımın kökleri aslında 2020’lere dayanıyor. İspanya’da yaşayan Victor Manuel, 'Tarzan Movement' adını verdiği benzer bir oluşumla dünya çapında 60’tan fazla etkinlik düzenledi. Aynı şekilde Leo takma adlı 'French Tarzan' da Avrupa’da bu hareketin öncülerinden biri. Onlara göre amaç; doğayla yeniden bağ kurmak, modern yaşamın katı kurallarından sıyrılmak.

Ortopedi uzmanları, dört ayak üzerinde yürümenin kısa vadede bazı kas gruplarını güçlendirdiğini kabul ediyor.

Hatta sırt ağrısını geçici olarak hafifletebileceğini de söylüyorlar. Ancak uzun süre bu şekilde hareket etmek, boyun ve bel ağrısı gibi sorunlara yol açabiliyor. Çünkü insan vücudu ağırlığını ellerine ve bileklerine taşımaya uygun değil.

Ortopedistlere göre bu tarz hareketler kontrollü egzersiz olarak kısa süreli yapılabilir, fakat yaşam tarzına dönüşmesi tavsiye edilmiyor. Aksi halde omurga zayıflıyor, boyun kasları fazla geriliyor ve vücudun denge sistemi zarar görebiliyor.

