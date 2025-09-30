Mısırlı Güreşçi Ashraf Mahrous Dişleriyle 700 Tonluk Gemiyi Çekti!
Mısır’ın en ünlü güreşçilerinden Ashraf Mahrous, nam-ı diğer 'Kabonga', bir kez daha akılalmaz bir güç gösterisiyle gündeme geldi. Kızıl Deniz kıyısındaki Hurghada’da izleyenlerin nefesini tutarak takip ettiği anlarda, 700 tonluk bir gemiyi yalnızca dişleriyle çekmeyi başardı. Ardından işi bir adım ileri taşıyarak toplamda 1.150 ton ağırlığındaki iki gemiyi aynı anda hareket ettirdi. Mahrous, bu denemesiyle Guinness Dünya Rekoru’na göz dikti.
44 yaşındaki Ashraf Mahrous’un yalnızca dişlerini kullanarak 700 tonluk gemiyi kıyıdan hareket ettirdi.
44 yaşındaki Mahrous, "Bugün dünya rekorunu kırmaya geldim" sözleriyle meydan okudu.
Mahrous’un fiziği ve yaşam tarzı da bu rekorların ardındaki sırrı açıklıyor.
