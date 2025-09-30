onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Mısırlı Güreşçi Ashraf Mahrous Dişleriyle 700 Tonluk Gemiyi Çekti!

Mısırlı Güreşçi Ashraf Mahrous Dişleriyle 700 Tonluk Gemiyi Çekti!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 20:19

Mısır’ın en ünlü güreşçilerinden Ashraf Mahrous, nam-ı diğer 'Kabonga', bir kez daha akılalmaz bir güç gösterisiyle gündeme geldi. Kızıl Deniz kıyısındaki Hurghada’da izleyenlerin nefesini tutarak takip ettiği anlarda, 700 tonluk bir gemiyi yalnızca dişleriyle çekmeyi başardı. Ardından işi bir adım ileri taşıyarak toplamda 1.150 ton ağırlığındaki iki gemiyi aynı anda hareket ettirdi. Mahrous, bu denemesiyle Guinness Dünya Rekoru’na göz dikti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

44 yaşındaki Ashraf Mahrous’un yalnızca dişlerini kullanarak 700 tonluk gemiyi kıyıdan hareket ettirdi.

44 yaşındaki Ashraf Mahrous’un yalnızca dişlerini kullanarak 700 tonluk gemiyi kıyıdan hareket ettirdi.

Mahrous’un “Kabonga” lakabıyla bilinen güçlü çenesi, devasa gemiyi adım adım çekerek kıpırdatmayı başardı. Ardından iddiasını kanıtlamak için işi bir üst seviyeye taşıdı ve toplamda 1.150 ton ağırlığındaki iki gemiyi aynı anda hareket ettirdi.

44 yaşındaki Mahrous, "Bugün dünya rekorunu kırmaya geldim" sözleriyle meydan okudu.

44 yaşındaki Mahrous, "Bugün dünya rekorunu kırmaya geldim" sözleriyle meydan okudu.

2018’de kırılan 614 tonluk mevcut Guinness rekorunu geçmek için hazırlanan güreşçi hem görüntüleri hem de fotoğrafları Guinness’e göndereceğini açıkladı. Daha önce de 279 tonluk bir treni dişleriyle çekerek Guinness’ten sertifika alan Mahrous, bu denemesiyle ünvanlarını genişletmeye hazırlanıyor.

Üstelik ilk deneyimi de değil. Geçmişte 15 tonluk kamyonu, bir lokomotifi ve hatta dört yıl önce bir gemiyi omzuna bağladığı iple çekmeyi başarmıştı. Hatta 11 çiğ yumurtayı 30 saniyede kırıp yiyerek bile Guinness’e girmişti. Bugün geldiği noktada “Dünyanın en güçlü adamı” olma iddiasını sürdürüyor.

Mahrous’un fiziği ve yaşam tarzı da bu rekorların ardındaki sırrı açıklıyor.

Mahrous’un fiziği ve yaşam tarzı da bu rekorların ardındaki sırrı açıklıyor.

Boyu 1.92, kilosu ise 155. Her gün en az 12 yumurta, 2 bütün tavuk ve 5 kilo balık tükettiğini söylüyor. Günde üç kez, ikişer saatlik antrenmanlarla gücünü sürekli canlı tutuyor.

Mahrous’un hikayesi aslında çok küçük yaşta başladı. 9 yaşında babası işini kaybedince ailesine destek olmak için ağır yükler taşımaya başladı. Arkadaşlarını sırtında gezdiriyor, gaz tüplerini kolayca kaldırıyordu. 

Hatta bir oyun sırasında arkadaşının kolunu yanlışlıkla kıracak kadar güçlüydü. Spor hayatına kung fu, kickboks ve güreşle devam eden Mahrous, zamanla kendini Guinness rekorlarıyla kanıtlamaya yöneldi. Bugün Guinness’te pek çok rekoru bulunan Mahrous’un yeni hayali daha da çarpıcı. Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’den izin alarak 263 bin tonluk bir denizaltıyı çekmek istiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın