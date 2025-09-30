Mısırlı Güreşçi Ashraf Mahrous Dişleriyle 700 Tonluk Gemiyi Çekti!

2018’de kırılan 614 tonluk mevcut Guinness rekorunu geçmek için hazırlanan güreşçi hem görüntüleri hem de fotoğrafları Guinness’e göndereceğini açıkladı. Daha önce de 279 tonluk bir treni dişleriyle çekerek Guinness’ten sertifika alan Mahrous, bu denemesiyle ünvanlarını genişletmeye hazırlanıyor.

Üstelik ilk deneyimi de değil. Geçmişte 15 tonluk kamyonu, bir lokomotifi ve hatta dört yıl önce bir gemiyi omzuna bağladığı iple çekmeyi başarmıştı. Hatta 11 çiğ yumurtayı 30 saniyede kırıp yiyerek bile Guinness’e girmişti. Bugün geldiği noktada “Dünyanın en güçlü adamı” olma iddiasını sürdürüyor.