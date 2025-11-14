3 Temel Adımda Cildinize İyi Bakın: Erkekler İçin Kolay Cilt Bakımı Rutini

Tonik ile cildindeki kir kalıntılarını temizleyip daha ferah hissedeceksin. Bunun için glikolik asit içeren bir tonik ile yüzünü temizlemen lazım. Genellikle pamuk ile temizlenir, bu da iyi bir yöntemdir ama eğer cildini iyi temizlediysen toniği ellerinle yüzüne yedirebilirsin. Etkisi daha uzun sürer.