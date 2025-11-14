onedio
3 Temel Adımda Cildinize İyi Bakın: Erkekler İçin Kolay Cilt Bakımı Rutini

Erkan Tuna Budak
14.11.2025 - 15:07

Cilt bakım rutinlerini incelediğinde bile yoruluyorsan ve uygulamaya üşeniyorsan doğru yerdesin, çünkü biz seni anlıyoruz!

En temel ve en doğru adımlarla cilt bakım rutini oluşturmak için hemen aşağı kaydır. Bu cilt bakım rutini ortalama sürede bir şarkı dinlerken bile hemen yapılabiliyor!

Elbette cilt bakımına yüzümüzü yıkayarak başlıyoruz.

Cildi kirlerden arındırmak ve daha temiz bir görüntünün ilk adımı elbette yüzü yıkamak. Cilt tipine uygun bir temizleyici jel, köpük ya da temizleme yağı ile yüzünü yıkayarak rutine başlayabilirsin.

İkinci adımda ise tonik var.

Tonik ile cildindeki kir kalıntılarını temizleyip daha ferah hissedeceksin. Bunun için glikolik asit içeren bir tonik ile yüzünü temizlemen lazım. Genellikle pamuk ile temizlenir, bu da iyi bir yöntemdir ama eğer cildini iyi temizlediysen toniği ellerinle yüzüne yedirebilirsin. Etkisi daha uzun sürer.

Üçüncü ve son adım: Nemlendirici.

Cildin en çok ihtiyaç duyduğu şey nemdir. Cildini yıkayıp sildikten sonra kuruluk hissi oluşabilir. Bunun önüne geçmek için su bazlı bir nemlendiriciyi bu rutine ekleyerek cilt bakım rutinini tamamlayabilirsin!

BONUS: Hyaluronik asidi rutinine ekleyerek cildinin daha yumuşak olmasını sağlayabilirsin.

Cildini temizledikten hemen sonra tonik ile cildini daha temiz bir görünüme kavuşturursun. Bu noktada nemlendiriciden önce nemli cildine birkaç damla hyaluronik asit sürebilirsin. Asit dendiğine. bakma, cilde iyi gelen ve nemlendiren bir serum. Sonrasında zaten nemlendirici sürerek rutini tamamlamış olacaksın.

